Nyck de Vries: Das plant er nach seinem Formel-1-Aus

Die Formel-1-Karriere von Nyck de Vries endete früher als erwartet, nachdem der Niederländer bei AlphaTauri mitten in der Saison durch Daniel Ricciardo ersetzt wurde. Nur zehn Rennen fuhr der 27-Jährige für den Rennstall aus Faenza.

Auf die Frage, ob seine Entlassung vor dem Grand Prix von Ungarn schwer zu verkraften gewesen sei, sagt de Vries im Gespräch mit 'RacingNews365': "Eigentlich nicht. Ich hatte viel Unterstützung, und es lief eigentlich ganz natürlich ab."

Er spiele seitdem viel Golf und habe auch schon Zukunftspläne, die allerdings nicht mit dem Rennsport zu tun haben. "Ich habe noch nie in meinem Leben studiert, ich habe noch nicht einmal die Highschool abgeschlossen. Aber im September werde ich einen Kurs in Harvard belegen", verrät der Niederländer.

"Verhandlungsführung und Leadership, ein bisschen was studieren. Mehr, weil es mir einfach gefällt, jetzt, wo ich etwas Zeit und Interesse habe, andere Dinge zu lernen."

Allzu eilig scheint es der ehemalige Formel-2- und Formel-E-Weltmeister also nicht zu haben, in den Rennsport zurückzukehren, auch wenn sich aufgrund seiner Erfahrung in der Zukunft sicherlich neue Projekte für den 27-Jährigen ergeben werden.

In der Formel 1 feierte er seinen größten Erfolg in Monza 2022, als er bei Williams für Alex Albon einsprang und Neunter wurde. Bei AlphaTauri blieb er ohne Top-10-Ergebnis.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.