Nach Gerüchten um Chefingenieur: Mekies spricht über Verstappen

Mit Paul Monaghan steht womöglich die nächste Personalie vor ihrem Abgang bei Red Bull. Doch obwohl der Chefingenieur laut Informationen unseres Schwesterportals Motorsport.com in Richtung Cadillac aufbrechen könnte, zeigt sich Teamchef Laurent Mekies in Spielberg selbstbewusst.

Zum Thema Max Verstappen, dessen Zukunft in der Königsklasse zunächst offen bleibt, betont der 49-Jährige in diesem Zusammenhang: "Max möchte ein schnelles Auto", so seine Worte.

"Er wollte immer ein schnelles Auto, und er vertraut uns komplett, dass wir kurzfristig und langfristig alles in unserer Macht stehende tun, um unsere Rückkehr zum Erfolg und zum langfristigen Erfolg zu erreichen."

"Ich habe das schon vor ein paar Wochen gesagt: Wir fragen Max nicht jede Woche, [ob er bleibt]", erklärt Mekies. Dabei betont er, dass der viermalige Weltmeister seinem aktuellen Team nicht zuletzt in der Entwicklungsarbeit des Autos enorm weiterhilft.

Das Fazit des Teamchefs: "Für uns ist [ein Abgang von Max] kein Thema. Für uns geht es darum, das Auto wieder da zu positionieren, wo wir sein wollen. Und ich hoffe, ihr stimmt uns zu, dass, wenn das Auto da ist, wo wir sein wollen, es keine weiteren Diskussionen geben wird."

Neben einem Abschied aus der Formel 1 wird Verstappen des Öfteren mit Mercedes in Verbindung gebracht. In diesem Zusammenhang hatte ein Treffen zwischen Vater Jos und Toto Wolff in Kanada für Aufsehen gesorgt.

Zu den Gerüchten rund um Monaghan hat sich Red Bull bislang nicht geäußert. Jedoch betont Mekies in Spielberg: "Es gibt rund um das Team und sein Personal viele Gerüchte."

Zuletzt hatte Red Bull den kommenden Abgang von Gianpiero Lambiase zu verzeichnen, seines Zeichens der aktuelle Renningenieur von Verstappen. In den vergangenen Jahren waren Namen wie Adrian Newey, Jonathan Wheatley, Will Courtenay oder Rob Marshall zu nennen, allesamt einst mit hochrangigen Positionen bestückt und inzwischen nicht mehr Teil der Red-Bull-Familie.

Zwar hatte man seitens des Teams frühzeitig über die Geschichte rund um Lambiase gesprochen, allerdings erklärt Mekies: "Ich glaube nicht, dass es für mich korrekt wäre, über jedes einzelne Gerücht zu sprechen."

"Wenn ich mir die Namen anschaue, die in den letzten Monaten genannt wurden, dann sind die meisten immer noch in [unserer] Garage. Einige wollten nie gehen, andere haben es sich anders überlegt und bleiben bei uns."

Letztere Anmerkung könnte man als Hinweis auf Hannah Schmitz verstehen, um deren Zukunft es bereits Gerüchte gegeben hat. Fernab verschiedener Diskussionen bleibt der Teamchef zuversichtlich und betont gegenüber Motorsport.com:

"Der wichtigste Faktor ist die Tiefe [unserer Mannschaft]. Wir haben auf allen Ebenen enorm viel Kompetenz versammelt. Dementsprechend werden wir nicht nach Entschuldigungen suchen und behaupten, bei uns würde es an A, B oder C fehlen, um wieder vollkommen konkurrenzfähig zu sein. Wir haben alles inhouse."

Zudem betont Mekies: "Wenn wir diese Gleichung vervollständigen müssen, dann werden wir das tun. Aber unser aktuelles [Personalniveau] limitiert uns keineswegs."

Ein Paradebeispiel für diese Denkweise ist Ben Waterhouse. Dieser wurde im Frühjahr 2026 aus dem eigenen Kader zum Chefingenieur für Performance und Design befördert. Fraglich bleibt, ob das reicht, um den vierfachen Champion bei den roten Bullen zu halten.

In Spielberg hat Red Bull ein neues Upgrade-Paket für den RB22 an Bord. Bis dato war der Bolide in der Saison 2026 nicht in der Lage, konstant mit der Pace von Mercedes oder Ferrari mitzuhalten.