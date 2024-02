Nach Hamilton-Aus: Bottas würde Mercedes-Comeback nicht ausschließen

Valtteri Bottas würde nicht "Nein" zu einer Rückkehr zu Mercedes als Nachfolger von Lewis Hamilton sagen, auch wenn der Finne betont, dass sein Projekt beim zukünftigen Audi-Team oberste Priorität hat.

Hamilton hatte in der vergangenen Woche seinen überraschenden Wechsel zu Ferrari für 2025 verkündet, sodass Mercedes im kommenden Jahr einen Nachfolger an der Seite von George Russell braucht.

Ein möglicher Name wäre da natürlich Bottas, der von 2017 bis 2021 fünf Jahre für die Silberpfeile fuhr, bevor er für Russell weichen musste und anschließend zu Alfa Romeo ging, wo er auch 2024 fahren wird - nur unter anderem Teamnamen.

Er selbst war sogar einen Tag vor der Bekanntgabe in Brackley, wie in einer Instagram-Story ersichtlich war. Doch in der Mercedes-Fabrik, die dort beheimatet ist, sei er nicht gewesen. "Ich habe ein paar andere Sachen dort gemacht", sagt der Sauber-Pilot und betont auch, noch nicht mit Teamchef Toto Wolff telefoniert zu haben.

Der Österreicher gehörte früher zum Management des Finnen und holte ihn 2017 von Williams zu Mercedes, nachdem Nico Rosberg überraschend seinen Rücktritt aus der Formel 1 angekündigt hatte.

Fünf Jahre fuhr Bottas an der Seite von Hamilton, wurde dabei aber immer wieder nur mit Ein-Jahres-Verträgen ausgestattet und fand nach seinem Aus bei Mercedes schließlich ein neues Zuhause in Hinwil, die sich derzeit auf den Einstieg von Audi ab 2026 vorbereiten.

Auf diesem Projekt liegt aktuell sein Fokus, und sein Ziel ist es, auch dann noch mit an Bord zu sein. "Aber wenn das nicht passieren würde, dann gibt es kein Team, zu dem ich nicht vielleicht gehen würde", sagt er. Auch das Tischtuch mit Mercedes ist nicht zerschnitten. "Ich kenne meine Prioritäten und ich habe meine Liste."

Dass sein ehemaliger Teamkollege aber irgendwann einmal Mercedes verlassen und zu Ferrari wechseln könnte, überraschte auch Bottas: "Ich hätte mir nie vorstellen können, dass das passiert", sagt er. "Aber ich freue mich für ihn, weil es gut für ihn ist."

"Das ist eine große Herausforderung, und ich bin sicher, dass er enorm motiviert ist, Ferrari an die Spitze zu bringen", so der Ferrari-Pilot. "Von daher ist das cool und wird definitiv etwas Bewegung in den Fahrermarkt bringen, was gut für den Sport und auch für einige Fahrer sein wird."

Denn zuletzt war der Fahrermarkt ziemlich stabil. Über den Winter hatte es erstmals in der Formel-1-Geschichte keinen einzigen Fahrerwechsel gegeben. Zudem wurden Lando Norris bei McLaren und Charles Leclerc bei Ferrari im Januar mit langfristigen Verträgen ausgestattet. Max Verstappen ist ohnehin noch fünf Jahre fest bei Red Bull.

Der Wechsel von Hamilton bringt unweigerlich Bewegung in den Markt. "Im Moment ist es schwierig vorherzusehen, wie es ausgehen wird", so Bottas.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.