Nach harter Kritik: Esteban Ocon mit Klarstellung nach Monaco-Vorfall

Esteban Ocon hat sich gegen "falsch informierte Aussagen und grobe Verzerrungen" gewehrt, die nach seinem Zusammenstoß mit seinem Alpine-Teamkollegen Pierre Gasly beim Großen Preis von Monaco im Internet verbreitet wurden.

Ocon wagte in der ersten Runde des Rennens in Monte Carlo einen mutigen Angriff auf den damals neuntplatzierten Gasly, indem er auf der Innenseite von Portier ein spätes Manöver versuchte, was sich als zu optimistisch herausstellte - beide Alpine-Autos kollidierten, während Ocon aufgeben musste, nachdem sein in die Luft geschleudert wurde.

Gasly warf seinem Teamkollegen vor, die Anweisungen des Teams nicht befolgt zu haben, und erklärte, dass "das nachfolgende Auto während des gesamten Rennens helfen sollte", während Teamchef Bruno Famin mit seiner Absicht, "drastische Maßnahmen zu ergreifen", für Unruhe sorgte.

Ocon: Stehe für "Bescheidenheit, Professionalität und Respekt"

Dieser Kommentar führte zu Gerüchten im Internet, wobei einige Medien spekulierten, dass Ocon für den Großen Preis von Kanada auf die Ersatzbank gesetzt werden würde. Während man davon ausgeht, dass Alpine eine Reihe von Optionen in Erwägung zieht, hat sich Ocon nun auf der Plattform X zu Wort gemeldet, um zu bekräftigen, dass er am Rennen in Montreal teilnehmen wird, und um sich gegen die Wellen der Kritik zu verteidigen, die auf ihn zukommen.

"Nach dem Grand Prix von Monaco ist viel gesagt worden", schreibt der Franzose. "Obwohl ich viele Unterstützungsbekundungen erhalten habe, bin ich zutiefst betrübt über die vielen Beleidigungen und negativen Äußerungen, die ich im Internet über meinen Charakter, mein Fahrverhalten und meine Karriere erhalten habe."

"Die fehlinformierten Aussagen und groben Verzerrungen, die ich in den letzten Tagen im Internet über meine Fähigkeit, mit einem Team zu arbeiten, gesehen habe, waren ungenau, verletzend und schädlich. Seit meinen ersten Runden im Motorsport bin ich diesem Sport mit Bescheidenheit, Professionalität und Respekt begegnet. Diese Werte wurden mir von klein auf eingeimpft."

Ocon über Kollisionen mit Teamkollegen: "Starteten oft sehr nahe"

In einem Kontext, in dem sein Ruf im Fahrerlager der eines Fahrers ist, dem es an Teamgeist mangelt, lobt Ocon ehemalige und aktuelle Teamkollegen wie Ricciardo, Perez, Gasly und Alonso, bevor er zugibt: "Als Teamkollegen starteten wir oft sehr nahe beieinander, was in einigen Fällen harte Kämpfe auf der Strecke und manchmal auch Kontakt bedeutete."

Ocon nutzt die Gelegenheit, um seinen Respekt für Gasly "als Teamkollege und als Konkurrent" zu bekräftigen, und zwar im Rahmen der gut dokumentierten Rivalität der beiden Franzosen. "Wir haben innerhalb des Teams immer kollegial und professionell zusammengearbeitet, und das wird auch weiterhin so sein", versichert Ocon.

