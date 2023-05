Nach Imola-Absage: Formel-1-Tickets werden Fans in vollem Umfang erstattet

Nach der Absage des für dieses Wochenende geplant gewesenen Grand Prix der Emilia-Romagna 2023 in Imola haben "essentielle" Mitglieder der Teams aus Formel 1, Formel 2 und Formel 3 seit Donnerstag wieder Zutritt zum Fahrerlager. Sie dürfen das Material abbauen und in Richtung Monaco verladen, wo für alle drei Rennserien bereits am kommenden Wochenende (26. bis 28. Mai) das nächste Rennwochenende ansteht.

Was die Fans betrifft, so ist bei einigen vor dem Hintergrund der Absage die Frage aufgekommen, ob denn der Preis für gekaufte Tickets erstattet wird. Schließlich gibt es in Imola an diesem Wochenende keinen Fahrbetrieb. Die Frage zur Rückerstattung lässt sich mittlerweile mit Ja beantworten.

"Für alle Käufer, die Tickets über das Verkaufsnetzwerk und die Einkaufsplattform ticketone.it erworben haben, gibt es die Möglichkeit, die gekauften Tickets in solche für das Event im Jahr 2024 umzutauschen", teilt der Veranstalter des Grand Prix der Emilia-Romagna auf seiner Website mit. Bei Ticket One handelt es sich um die offizielle Ticketplattform für diesen Grand Prix.

Da aber zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht feststeht, ob es den Grand Prix der Emilia-Romagna in der Formel-1-Saison 2024 überhaupt geben wird, bietet der Veranstalter den Ticketinhabern als zweite Option "eine Rückerstattung der Tickets in Geldform" an.

So heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung weiter: "In Anbetracht der anhaltenden Notlage in der Region werden die Modalitäten und der Zeitpunkt der Rückerstattung in einer weiteren Mitteilung bekanntgegeben. Diese wird in den kommenden Tagen per E-Mail von ACI Sport, einem Unternehmen des Italienischen Automobilklubs, verschickt."

Damit unterscheidet sich der Grand Prix der Emilia-Romagna 2023 in Imola vom Grand Prix von Belgien 2021 in Spa-Francorchamps. Nach jenem Rennen nämlich hatten Ticketinhaber keine Möglichkeit für eine Rückerstattung. Weil die Formel-1-Boliden im strömenden Regen damals drei Runden hinter dem Safety-Car zurücklegten, hat das Rennen offiziell stattgefunden. Für die Piloten gab es halbe WM-Punkte, für die Ticketinhaber kein Geld zurück.

Weil aber Absage des Imola-Rennens nun aufgrund höherer Gewalt erfolgt ist, bietet sich die Möglichkeit der Rückerstattung in diesem Fall. Der Rennveranstalter muss nämlich die Antrittsgebühr, die dem Vernehmen nach im Bereich von 20 Millionen US-Dollar angesiedelt ist, nicht an das Formula One Management (FOM) zahlen. Das war in Spa 2021 anders und deshalb gab es damals keine Rückerstattung.

