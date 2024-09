Nach Kritik an Ticketpreisen: Silverstone ergreift Maßnahmen für 2025

Angesichts der jüngsten Diskussionen über die Kosten großer Veranstaltungen, insbesondere aufgrund der umstrittenen dynamischen Preisgestaltung für die nächste Tour der britischen Band Oasis, haben die Verantwortlichen des Grands Prix Details zu ihren Plänen für das Rennen 2025 bekannt gegeben.

Da das Interesse an der Veranstaltung vom 3. bis 6. Juli aufgrund der jüngsten Erfolge von Lando Norris, Lewis Hamilton und George Russell hoch sein dürfte, gab der Silverstone Circuit an diesem Mittwoch bekannt, dass die Verfügbarkeit der günstigsten Eintrittskarten erhöht werde. Hamilton hatte die Preise 2024 scharf kritisiert.

Es wurde bestätigt, dass die Tickets für den allgemeinen Tageseintritt zwischen 70 (83) und 329 Pfund (393 Euro) liegen werden, während die Tickets für das gesamte Wochenende zwischen 269 (321) und 399 Pfund (476) kosten. Der Eintritt für Freitag wird zu einem Festpreis von 99 Pfund (118) angeboten. Kinder unter 11 Jahren sind frei.

Reservierte Tribünenplätze können für den Renntag ab 309 Pfund (369) erworben werden. Ein reservierter Platz auf der "Hamilton Straight"-Tribüne für den Renntag und das Qualifying plus Eintritt an allen vier Tagen inklusive Eröffnungskonzert und drei Abenden mit Live-Musik kann bis zu 909 Pfund (1.086) kosten.

Die Preise für die "Farm Curve"-Tribünen bleiben während des gesamten Verkaufsprozesses bei 319 Pfund (381) für den Renntag und 409 Pfund (488) für das Wochenende. Ein Dreitagesticket für den "Landostand" bei Stowe wird fest bei 474 Pfund (566) liegen.

Dynamische Preisgestaltung wird begrenzt

Während einige dynamische Preisgestaltungen beibehalten werden, um Menschen zu ermutigen, frühzeitig zu buchen, wird Silverstone die Verfügbarkeit von Festpreistickets erhöhen. Dies gilt unter anderem für den allgemeinen Freitagseintritt, Stehplatzbereiche, die "Farm Curve"-Tribüne und den "Landostand" in Stowe.

Zur Erklärung, warum Tickets anfangs günstiger sind und dann im Verlauf des Verkaufs ansteigen, sagen Veranstalter: "Frühe Ticketverkäufe unterstützen erheblich den Betrieb des ganzjährigen Geschäfts von Silverstone unter der Leitung des British Racing Drivers' Club SRC- einer gemeinnützigen Organisation."

"Daher wird unsere Ticketstrategie erneut diejenigen belohnen, die früh buchen, sowie diejenigen, die das Jahr über treue Unterstützer der Strecke sind - durch ihre Mitgliedschaft im SRC - und diejenigen, die frühzeitig Campingplätze vor Ort buchen."

"Wie in den Vorjahren werden einige Preise steigen, wenn wir bestimmte Kapazitätsgrenzen innerhalb jeder Ticketkategorie erreichen. Die Live-Preise sind auf unserer Ticketseite angezeigt, und die vollständigen Preisspannen für jede Ticketkategorie werden im Voraus klar kommuniziert", heißt es weiter.

Silverstone versichert: "Alle Preisänderungen werden überwacht und innerhalb der angegebenen Preisspannen gedeckelt. Niemand wird mehr als diese Preisspannen zahlen."

Vorverkauf startet in dieser Woche

In dem Zusammenhang betonen die Verantwortlichen des britischen Grands Prix auch, dass einige Preiskategorien im letzten Jahr während des gesamten Verkaufsprozesses unverändert blieben und dass 60 Prozent der Fans weniger als den Durchschnittspreis zahlten, weil sie ihre ausgewählten Tickets früh kauften.

Für 2025 öffnete die Buchung für das offizielle Camping am 19. September. Der Ticketverkauf für Mitglieder des SRC begann mit einem exklusiven 48-Stunden-Zeitraum am 23. September. Der Ticketverkauf für Camper öffnete dann am 25. September. Alle verbleibenden Tickets werden ab dem 26. September freigegeben.