Nach Lambiase: Red Bull zieht interne Lösung vor - und stoppt Williams-Wechsel

Formel-1-Team Red Bull rüstet sich für den bevorstehenden Wechsel von Gianpiero Lambiase. Der Renningenieur von Max Verstappen wird 2028 zu McLaren wechseln und soll dort eine leitende Position erhalten. Jetzt steht fest, wer Lambiase intern nachfolgen soll: Tom Hart. Das hat Red Bull gegenüber Motorsport-Total.com bestätigt.

Eigentlich hatte Hart andere Pläne: Der britische Ingenieur wollte zu Williams wechseln, um dort als Renningenieur von Alexander Albon tätig zu werden. Red Bull gelang es jedoch, Hart zum Verbleib zu bewegen. Red Bull und Williams sind sich in der Sache einig geworden. Das hatte sich zumindest für Teamchef Laurent Mekies bereits abgezeichnet.

Als er beim Grand Prix von Österreich 2026 in Spielberg auf aktuelle Wechselgerüchte rund um Chefingenieur Paul Monaghan angesprochen wurde, sagte Mekies ausweichend: "Wenn ich mir die Namen ansehe, die in den vergangenen Monaten kursiert sind, dann sind die meisten von ihnen noch immer in unserer Box. Manche wollten ohnehin nie weg, andere haben ihre Meinung geändert und bleiben nun bei uns."

Letzteres kann als Hinweis auf Hart verstanden werden, der erst zur Saison 2026 eine neue Rolle im Team erhalten hatte. Nach einigen Jahren als Performance-Ingenieur von Verstappen erhielt Hart eine übergeordnete Position, in der er beide Red-Bull-Autos betreut.

Hart wird Renningenieur - auch wenn Verstappen gehen sollte

Wann genau er die Rolle des Renningenieurs von Verstappen übernimmt, ist jedoch offen. Das hängt nämlich auch davon ab, wann Lambiase Red Bull verlässt. Möglich wäre ein sanfter Übergang von Lambiase auf Hart, indem Hart bereits 2026 einzelne Wochenenden übernimmt, ehe er 2027 Vollzeit-Renningenieur von Verstappen wird.

Die Rolle des Renningenieurs gilt für Hart als gesichert - selbst, wenn Verstappen Red Bull verlassen sollte. In diesem Fall würde Hart als Renningenieur des Verstappen-Nachfolgers fungieren.

Anders stellt sich die Situation bei Monaghan dar: Er soll kurz vor einem Wechsel zu Cadillac stehen, hat bei Red Bull jedoch bislang nicht formal gekündigt. Allerdings fehlte Monaghan sowohl vor zwei Wochen in Silverstone als auch nun in Spa-Francorchamps - ungewöhnlich für einen Formel-1-Chefingenieur.