Nach Leclerc-Crash: Lando Norris fährt Freitagsbestzeit in Ungarn

Nach der starken Ferrari-Performance im ersten Training zum Grand Prix von Ungarn 2024 setzte sich im zweiten Freien Training einer der absoluten Favoriten durch: Lando Norris (McLaren) sicherte sich in 1:17.788 Minuten die Bestzeit und verwies Max Verstappen (Red Bull/+0,243) und Carlos Sainz (Ferrari/+0,397) auf die Plätze 2 und 3.

Bei deutlich kühleren Asphalttemperaturen (44 statt 60 Grad) sorgte Charles Leclerc mit einem Unfall nach rund 15 Minuten für die Szene des Tages. Der Ferrari-Pilot hatte acht Runden absolviert, als er ausgangs der Kurve ins Schleudern kam und auf dem Weg zu Kurve 5 aus Fahrersicht links in die Barrieren einschlug. "Fahrfehler", so das Urteil von Alexander Wurz im ORF-Kommentar.

Und der Grund für eine minutenlange Unterbrechung. Zwar zog sich Leclerc offenbar keine Verletzungen zu, doch sein Einschlag war so hart, dass die Leitplanken dadurch verbogen wurden. Die Reparatur der Strecke dauerte 16 Minuten, und das ging auf Kosten wertvoller Trainingszeit für alle anderen.

Kaum war das Training wieder freigegeben, gab es an der gleichen Stelle einen sehr ähnlichen Zwischenfall. Guanyu Zhou (Sauber) verlor in einer Analogie zu Leclerc die Kontrolle über sein Auto - und regte sich über den langsam rollenden Sergio Perez auf, der ihn offensichtlich irritiert hatte. Perez hatte Zhou offensichtlich nicht im Rückspiegel gesehen und funkte nur: "Uh."

Perez belegte im Red Bull den vierten Platz, 0,467 Sekunden hinter Norris, und vor George Russell (Mercedes), Kevin Magnussen (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes) und Daniel Ricciardo (Racing Bulls), die alle innerhalb von gut einer Zehntelsekunde die Positionen 4 bis 8 besetzten.

Nico Hülkenberg (Haas), der im ersten Freitagstraining sein Cockpit Oliver Bearman überlassen hatte, sicherte sich Platz 15. Ihm fehlten am Ende 1,003 Sekunden auf die Bestzeit. Leclerc belegte am Ende Rang 18. Langsamer waren nur noch Yuki Tsunoda (Racing Bulls), der nur elf Runden drehte und lang an der Box stand, und Zhou.

Wo kann man den Grand Prix von Ungarn live sehen?

Vorweg: Selbst wer die Sessions nicht live gesehen hat, kann sich abends noch die volle Dröhnung Formel 1 geben. Und zwar in den täglichen Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll analysieren dort, immer um 22:00 Uhr, den Tag in Budapest, unterstützt von einem mehrköpfigen Journalistenteam mit Frederik Hackbarth vor Ort am Hungaroring.

Die gute Nachricht für deutsche Formel-1-Fans ist: Qualifying und Rennen beim Grand Prix von Ungarn werden von RTL live übertragen. Das Qualifying am Samstag ab 16:00 Uhr (Vorberichte: 15:30 Uhr), das Rennen am Sonntag ab 15:00 Uhr (Vorberichte: 14:00 Uhr). (Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht!)

Einen ausführlichen Bericht zum zweiten Freien Training in Budapest gibt es auf der Desktopversion von Motorsport-Total.com.