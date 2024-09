Nach Magnussen-Sperre: System für Strafpunkte soll überprüft werden

Das Strafpunktesystem der Formel 1 könnte sich zukünftig ändern. Angesichts der Sperre von Kevin Magnussen für das jüngste Rennen in Baku soll es in diesem Winter von den Interessengruppen der Meisterschaft eingehend diskutiert werden.

Das aktuelle System, bei dem Fahrer für ein Rennen gesperrt werden, wenn sie zwölf Strafpunkte erreichen, ist ein zentrales Thema für die Fahrer, seit Magnussen nach mehreren Verstößen in den frühen Rennen der Saison zehn Strafpunkte erreichte - insbesondere nach seinen Regelverletzungen beim Miami-Rennen im Mai.

Als der Haas-Pilot Magnussen zuletzt in Monza mit Pierre Gasly von Alpine kollidierte, erhielt er zwei weitere Strafpunkte sowie eine Zeitstrafe von zehn Sekunden, was zu seiner Sperre für das Rennen in Aserbaidschan am Wochenende führte. Dort wurde er durch Ollie Bearman ersetzt, der ab 2025 für Haas fahren wird.

Gasly argumentierte damals gegen die Vergabe von Strafpunkten an Magnussen für ihre Kollision im Italien-Rennen. Dabei wurde auch Thema der doppelten Bestrafung, da Magnussen bereits eine Zeitstrafe im Rennen erhalten hatte, kontrovers diskutiert. Viele Fahrer äußerten sich zu diesem Thema in Baku.

Gasly: Magnussen-Strafe war zu hart

Die Situation wurde in der Fahrerbesprechung vor dem Rennen in Aserbaidschan angesprochen, und Gasly enthüllte nach dem Qualifying, dass die FIA nun "offen" für eine Überprüfung der Regeln sei, nachdem sie den Fahrern zugehört habe.

"Ja, ich habe sie nach dem weiteren Vorgehen gefragt. Denn als Sport möchten wir nie jemanden auf diese Weise bestraft sehen, und es war die Meinung, dass es etwas hart war", bekräftigt Gasly und ist zuversichtlich: "Ich denke, es ist definitiv etwas, das sie offen überprüfen werden, was das Wichtigste ist."

Der Prozess zur Überprüfung des Strafpunktsystems wurde bisher aber noch nicht in Gang gesetzt. Zuerst muss das Sporting Advisory Committee SAC, ein beratendes Gremium für neue Regelkonzepte, bestehend aus FOM- und FIA-Offiziellen sowie den Sportdirektoren der Teams, das Thema besprechen.

Dies soll nach der Saison geschehen, da es die Politik der FIA ist, keine sportlichen Regeln während einer Saison zu ändern, um eine Verzerrung des Wettbewerbs zu vermeiden.

Keine großen Veränderungen zu erwarten

Sollte das SAC zu dem Schluss kommen, dass eine Überprüfung erforderlich ist, wird diese von der FIA durchgeführt und den Interessenvertretern der Formel 1 vorgelegt, bevor etwaige Regeländerungen in das Reglement aufgenommen werden.

Allerdings könnten Änderungen am Strafpunktsystem geringfügig ausfallen. Denn wie Motorsport.com

erfuhr, teilte die FIA den Fahrern in Baku mit, dass sie die Anzahl der Strafpunkte, die in der Formel-1-Saison 2024 bisher vergeben wurden, analysiert habe und diese bei nur 2,2 Punkten pro Rennen liege.

Setzt man diese Zahl in Relation zu den Entscheidungen, in die Magnussen in diesem Jahr verwickelt war - nämlich 17 -, erscheint der Sachverhalt in einem anderen Licht.

Das letzte Mal, dass eine Überarbeitung aller Regeln zu sportlichen Zwischenfällen durch die FIA erfolgte, war nach den Saisons 2022 und 2023, wodurch geringfügige Verstöße wie gegen Tracklimits keine Strafpunkte mehr zur Folge haben.