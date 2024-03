Nach Management-Wechsel: Hamilton spricht über "schwierigen Winter"

Laut Lewis Hamilton habe eine Periode des Umbruchs im Dezember und Januar zu einem "schwierigen Winter" geführt, während er sein Formel-1-Managementteam für 2024 umgestaltet hat. Der siebenfache Weltmeister trennte sich von seiner früheren Managerin Penni Thow und kehrte stattdessen zur Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Freund und Ex-Rennfahrer Marc Hynes zurück.

Hamilton erklärt, die Trennung von Thows Firma Copper sei einvernehmlich erfolgt, nachdem er im Winter "nach reiflicher Überlegung" zu dem Schluss gekommen sei, seinen eigenen Weg zu gehen: "Es war ein schwieriger Winter, würde ich sagen, und ein sehr ungewöhnlicher Winter. Wir haben im Dezember sehr viel nachgedacht."

"Offensichtlich gibt es Dinge im Management, die eine Menge Zeit in Anspruch nehmen, um sich neu zu formieren. Das ist nie ein einfacher Prozess, aber es ist alles einvernehmlich. Ich arbeite jetzt einfach daran, mein eigenes Team wieder aufzubauen, ich habe viele Dinge, die ich tun möchte, und ich weiß genau, was ich tun möchte."

Hamilton will Team um sich herum diverser gestalten

Bei der Wiedervereinigung mit Hynes, der in seinen prägenden Jahren in der Formel 3 und der Formel Renault als Fahrercoach für Hamilton arbeitete, erklärt er, dass er dabei sei, sein eigenes Team zusammenzustellen, bei dem die Vielfalt im Mittelpunkt stehen soll.

"Es geht darum, gute Leute zu finden, die man in sein Team aufnehmen kann, und dafür zu sorgen, dass es vielfältig ist. Das ist immer der Kern dessen, was ich versuche, auf die Beine zu stellen", so der 39-Jährige.

Die erste Bewährungsprobe für Hamiltons neue Managementstruktur fand inmitten der Diskussionen um den Ferrari-Wechsel für 2025 statt, was schließlich in einer bahnbrechenden Ankündigung während der diesjährigen Winterpause mündete.

Hamilton: Ferrari-Wechsel hat alles "auf den Kopf gestellt"

Hamilton erklärt, dass die Ferrari-Möglichkeit alles "auf den Kopf gestellt" habe und mehr Arbeit hinter den Kulissen erforderte, um sicherzustellen, dass der Vertrag seinen Vorstellungen entsprach. Nichtsdestotrotz ist er stolz auf das Erbe, das er bei Mercedes hinterlassen wird, da er sich mit seinen eigenen Projekten Mission 44 und Accelerate 25 für eine größere Vielfalt in der Formel 1 eingesetzt hat.

"Ich weiß, dass [Mercedes] eine weitere Meisterschaft gewinnen wird, und ich bin stolz darauf, dass ich ein Teil davon war, denn viele der Dinge, die wir eingeführt haben, was die Diversität unseres Teams und die Prozesse angeht, die wir durchlaufen, sind sehr viel besser. Ich werde auf lange Sicht immer ein Teil dieses Prozesses und der Entwicklung sein, die das Team durchlaufen hat."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.