Nach Masi-Entlassung: Ferrari unterstützt Änderungen in F1-Rennleitung

Audio-Player laden

Ferrari unterstützt die FIA bei den Änderungen in der Rennleitung der Formel 1 im Zuge der Safety-Car-Kontroverse beim Großen Preis von Abu Dhabi 2021.

Nach einer langen Untersuchung der Vorfälle beim Finale der vergangenen Saison hat die FIA sich dazu entschieden, Maßnahmen zu ergreifen. Diese beinhalten nicht nur die Absetzung Michael Masis als Rennleiter, sondern auch eine rotierende Rennleiter-Position inklusive eines zusätzlichen Assistenten und eines virtuellen Race-Control-Raums.

Einige dieser Vorschläge wurden bereits von den Teams bei einem Meeting der Formel-1-Kommission diese Woche vorgeschlagen. Das Ferrari-Team unterstützt den Plan, obschon die Verkündung dessen die eigene Präsentation des Ferrari F1-75 ein wenig überschattete.

Carlos Sainz hofft, dass Masi in einer anderen Position in der FIA weitermachen kann: "Ich möchte ihm persönlich das Beste für seine neue Rolle wünschen. Ich bin mir sicher, dass er eine Menge Verantwortung aufgetragen bekommt, denn wir Fahrer, also zumindest ich, vertrauen ihm. Was auch immer er zuletzt getan hat, hat er für die Formel 1 getan."

"Ich möchte auch die neuen Rennleiter willkommen heißen und bin mir sicher, dass sie eine schwierige Aufgabe vor sich haben. Wir haben es in den vergangenen Jahren gesehen, dass es eine sehr schwierige Rolle ist. Besonders, wenn man die Fußstapfen von Charlie Whiting füllen muss, der uns allen sehr fehlt."

"Aber natürlich muss man diese Rolle vernünftig ausführen. Und sie gehört unterstützt, genau, wie die FIA es plant. Deshalb gefallen mir die Ideen der FIA. Ich hoffe, dass wir uns als Sport weiter verbessern, und den Formel-1-Fahrern, aber auch den Fans und Teams mehr Klarheit verschaffen können."

Ferrari F1-75 1 / 4 Foto: Ferrari Ferrari F1-75 2 / 4 Foto: Ferrari Ferrari F1-75 3 / 4 Foto: Ferrari Ferrari F1-75 4 / 4 Foto: Ferrari

Binotto: Finale wurde zu breitgetreten

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagt, dass die Tatsache, dass die Untersuchung so lange gedauert hat, zeige, wie kompliziert es für die FIA gewesen ist: "Was in Abu Dhabi passiert ist, wurde über Wochen und Monate viel zu breitgetreten und überanalysiert. Ich denke, dass sie so lange gebraucht haben, zeigt, wie komplex die Materie ist."

"Ehrlich gesagt können wir uns nur verbessern. Und wenn wir irgendetwas daraus lernen können, dann wurden die nötigen Veränderungen entsprechend vorgenommen. Wir werden sie unterstützen."

"Meines Erachtens ist die Unabhängigkeit der FIA in den Entscheidungen von höchster Bedeutung. So sollte es sowohl bei den Entscheidungen als auch der Aufstellung [der Rennleitung] sein. Um volle Unabhängigkeit genießen zu können, braucht es Vertrauen. Und als Ferrari vertrauen wir ihnen voll und ganz."

Charles Leclerc sagt, dass die Entscheidung, Masi zu entlassen, aus guten Gründen erfolgt sein muss: "Ich habe großen Respekt vor Michael und allem, was er getan hat. Es war ein wirklich schwieriger Posten in den vergangenen Jahren und dann besonders in Abu Dhabi."

"Natürlich war klar, dass ein solches Ende eine Kontroverse auslösen würde. Aber die FIA hat eine Entscheidung getroffen und weitaus mehr Informationen, als ich sie habe. Deshalb vertraue ich ihnen, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.