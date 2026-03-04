Nach McLaren-Aus: Alpine schnappt sich dieses Top-Talent für 2026

Alpine hat offiziell die Aufnahme des irischen Formel-2-Piloten Alex Dunne in sein Juniorprogramm bestätigt. Dunne wird in der Nachwuchsserie ein weiteres Jahr antreten. Spekulationen über Dunnes Zugehörigkeit zu Alpine gab es schon länger, besonders nachdem er bei Formel-2-Tests in den pinken Farben des Teamsponsors BWT gesichtet wurde.

Kurz vor dem Start der neuen Saison 2026 bestätigte das Team aus Enstone nun endgültig die Verpflichtung des 20-Jährigen.

Nachdem er seine Debütsaison 2025 auf dem fünften Gesamtrang abgeschlossen hatte, wird Dunne mit Rodin Motorsport in die Formel 2 zurückkehren. Seine Renneinsätze wird er mit einem Entwicklungsprogramm als offizielles Mitglied der Alpine Academy verknüpfen.

"Ich freue mich sehr, der Alpine Academy beizutreten und diesen nächsten Schritt in meiner Rennkarriere zu machen", sagt Dunne. "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das das Team in mich setzt, um die Mannschaft und die Marke auf der globalen Bühne der Formel 2 zu repräsentieren - eine Serie, die sich als perfekter Ort erwiesen hat, um junge Fahrer an professionelle Rollen im Rennsport heranzuführen."

"Nach einer guten Saison 2025 ist es natürlich das Ziel für dieses Jahr, um die Fahrermeisterschaft zu kämpfen", gibt er sich kämpferisch.

Der steinige Weg über McLaren und Red Bull

Nachdem er zwei Trainingseinsätze für Rookies bei McLaren in der Königsklasse absolviert hatte, trennte sich Dunne im Oktober vom Team aus Woking, da sein Weg in die Formel 1 dort blockiert schien. Kurzzeitig gab es eine Vereinbarung mit dem ehemaligen Red-Bull-Berater Helmut Marko, die jedoch wieder abgesagt wurde.

Alex Dunne wird wieder in der Formel 2 starten Foto: Formula 1

Dunne stößt nun zu einem Kader, dem unter anderem Alpines Haupt-Ersatzfahrer Paul Aron angehört - der im Gegensatz zu Dunne bereits über die erforderlichen Superlizenz-Punkte für die Formel 1 verfügt - sowie Kush Maini und Junior-Kollege Gabriele Mini.

Briatore setzt klare Ziele für 2026

Alpines Berater Flavio Briatore fügt hinzu: "Wir freuen uns, Alex als Mitglied unserer Academy bei Alpine willkommen zu heißen. Seine Leistungen in der Formel 2 und auch seine freien Trainings in der Formel 1 im vergangenen Jahr waren beeindruckend. Er ist eindeutig ein sehr talentierter junger Fahrer mit purem, natürlichem Speed."

"Wir haben mit Gabriele Mini und Kush Maini einen talentierten Pool an Fahrern in der Formel 2. Wir freuen uns darauf, die drei im Jahr 2026 in der Formel 2 gegeneinander antreten zu sehen, wobei das Ziel ganz klar ist: den Fahrertitel zu gewinnen."