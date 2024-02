Nach McLaren-Shakedown: Das sagen Norris und Piastri

Nach dem Launch am Morgen haben Lando Norris und Oscar Piastri gleich einen der beiden zulässigen Filmtage über eine vorgeschriebene Maximaldistanz von 200 Kilometern der Formel-1-Saison 2024 genutzt, um den neuen McLaren MCL38 auf der Strecke in Silverstone zu testen.

Wie dieses Jahr üblich bei Shakedowns auf dem Traditionskurs, hat es auch am Mittwoch geregnet, weshalb die McLaren-Fahrer nur auf Regenreifen unterwegs waren, was Prognosen schwer macht. Zudem war man nicht auf der vollen Streckenvariante unterwegs, da man sich den Kurs mit Mercedes geteilt hat, die am Mittwochmorgen ebenfalls ihr neues Auto für die bevorstehende Saison präsentiert haben.

Auf seine erste Einschätzung angesprochen, meint Norris: "Schwer zu sagen, weil es nass war. Man hat nicht wirklich viele Runden, und das auf Reifen, die nicht einmal die eigentlichen Reifen sind, die wir [in der Saison] benutzen. Es ist also schwierig, viele Dinge zu vergleichen."

"Aber das Wichtigste ist, dass ich mich auf Anhieb sehr wohl gefühlt habe", fügt er hinzu. "Es gab keine Überraschungen oder so etwas, und dass ich in diesen kleinen Bereichen einfach ans Limit gehen konnte. Aber ehrlich gesagt, gibt es nicht viel mehr zu sagen als das."

Piastri: "Reibungsloser Ablauf" beim Shakedown

Sein Teamkollege Oscar Piastri, der 2024 in seine zweite Formel-1-Saison gehen wird, fehlen ebenfalls klare Referenzen, um eine genauere Aussage treffen zu können: "Ich denke das Gleiche. Es gab keine Überraschungen, die ich mitbekommen habe, alles fühlte sich ziemlich angenehm an und verlief reibungslos, was gut war."

"Aber ja, man weiß nie wirklich, was man hat, bis man es mit anderen Leuten vergleicht. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten, um zu sehen, was wir wirklich haben, aber für diese Art von Tagen war es ein reibungsloser Ablauf."

Video: Geheimfavorit? McLaren zeigt beim MCL38 noch nicht alle Tricks!

Ein Indiz könnte das Fahrgefühl und die Rundenzeiten im McLaren-Simulator in der Fabrik sein, doch Norris winkt ab: "Der Simulator ist immer nur für die Entwicklung und das Training und verschiedene Dinge. Aber auch da fühlt es sich gut an, aber es ist dann immer eine ganz andere Sache, wenn man in Bahrain zum ersten Mal auf die Strecke geht, je nach Wetter und Bedingungen und all diesen Dingen."

"Wir müssen also abwarten, bis wir in Bahrain sind, um wirklich zu verstehen, wie sie sich [die Autos] im Vergleich zueinander verhalten werden", so der 24-Jährige, der damit auf die Testfahrten in Bahrain anspielt, die vom 21. bis 23. Februar in Sachir stattfinden. Das Team wird bemüht sein, den Trend der letzten Jahre zu durchbrechen, da man oft schleppend in eine neue Saison gestartet ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.