Nach mehreren Abgängen: FIA verkündet "zwei signifikante Verpflichtungen"

Nachdem der Automobil-Weltverband (FIA) in den vergangenen Monaten vor allem mit personellen Abgängen in den Schlagzeilen war, konnte man am Mittwoch zur Abwechslung wieder einmal die Verpflichtung von zwei Neuzugängen verkünden.

In einer Pressemitteilung, in der von "zwei signifikanten Verpflichtungen" die Rede ist, gab die FIA bekannt, dass man Alberto Villarreal als Generaldirektor ("General Manager") und Alessandra Malhame als "Senior HR Director" gewinnen konnte.

"Die Ernennungen markieren einen Meilenstein in der Entwicklung der FIA, die mehr Wert auf eine solide Unternehmensführung und finanzielle Leistung legt und sich stärker auf Personalstrategien und eine Kultur des nachhaltigen Erfolgs konzentriert", heißt es in der Pressemitteilung.

Villarreal wird direkt an FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem und Carmelo Sanz De Barros, Präsident des FIA-Senats, berichten. "In seiner Funktion wird Alberto die operative und finanzielle Performance der Organisation überwachen", heißt es.

Der Spanier verfügt nach Angaben der FIA über 28 Jahre Erfahrung im Automotivbereich und bringt "umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Einzelhandel und Telematik mit" mit. Zuletzt arbeitete er fast 20 Jahre lang für den Reifenkonzern Goodyear.

Villarreal selbst erklärt: "Es ist eine Ehre, der FIA in einer so entscheidenden Zeit beizutreten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern, dem Präsidenten, dem Führungsteam und allen Mitarbeitern, um unsere gemeinsamen Ziele der Reform und des Wachstums zu erreichen."

Die Italienerin Alessandra Malhame stößt derweil zum Weltverband, "um die strategische Führung im Personalwesen zu übernehmen und die Personalarbeit und Arbeitsplatzstrategien der Organisation zu leiten", heißt es.

Sie selbst erklärt: "Die Stärke jeder florierenden Organisation liegt in ihren Mitarbeitern. Bei der FIA werde ich mich darauf konzentrieren, eine Kultur der Inklusion und Innovation zu fördern, Prozesse zu vereinfachen und die Mitarbeiter zu befähigen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."

FIA-Präsident bin Sulayem betont: "Ich bin zuversichtlich, dass Alberto mit seiner umfassenden Führungserfahrung die Nachhaltigkeit unserer finanziellen Leistung, unserer Governance und unseres Betriebs vorantreiben und einen Mehrwert für unsere Mitglieder schaffen wird."

"Alessandra bringt eine Fülle von Fachkenntnissen im Personalwesen in den Verband ein. Ich bin zuversichtlich, dass sie die Entwicklung unseres wertvollsten Guts - unserer Mitarbeiter - sicherstellen wird", so bin Sulayem.

Erst in der vergangenen Woche hatten Kommunikationsleiter Luke Skipper sowie Jacob Bangsgaard, Generalsekretär für Mobilität, den Weltverband verlassen. Zuvor hatte die FIA bereits weitere hochrangige Mitarbeiter wie Steve Nielsen oder Tim Goss verloren.