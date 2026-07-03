Nach Mercedes: Auch McLaren sagt Max Verstappen ab

Max Verstappen hat die nächste Absage kassiert: Nachdem kürzlich Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärt hatte, er könne Verstappen kurzfristig kein Cockpit in der Formel 1 anbieten, zog vor dem Grand Prix von Großbritannien 2026 in Silverstone McLaren-Teamboss Zak Brown nach. Auch er betonte: Für Verstappen sei kein Platz. Doch was genau Brown sagte, war interessant.

Denn zu Beginn der FIA-Pressekonferenz in Silverstone erklärte Brown, "das sind Gerüchte", als er auf Berichte über mögliche Gesprächen mit Verstappen angesprochen wurde.

Wenig später erhielt Brown eine weitere Frage zu den Gesprächen, die seiner ersten Aussage zufolge nur "Gerüchte" gewesen sind. Brown schien diese "Gerüchte" jedoch zu bestätigen, indem er sagte: "[Diese Gespräche] gingen nirgendwohin. Ich habe meine beiden Fahrer, deshalb gibt es nichts zu berichten."

Er könne das Interesse an einem möglichen Wechsel von Verstappen aber nachvollziehen: "Wenn ein Name wie Max ins Spiel gebracht wird, werden natürlich alle aufgeregt. Er ist viermaliger Weltmeister. Aber ich bin sehr zufrieden mit unserer Fahrerpaarung, Lando und Oscar."

Die Vertragslaufzeit der McLaren-Fahrer

Lando Norris erhielt 2024 eine Vertragsverlängerung bei McLaren, die ihn bis mindestens Ende 2027 für den britischen Rennstall antreten sieht. 2025 verlängerte McLaren den Vertrag mit Oscar Piastri ebenfalls vorzeitig und langfristig: Piastri hat sein Cockpit bis mindestens Ende 2028 sicher. (Fotostrecke: Die Vertragslaufzeiten aller aktuellen Formel-1-Fahrer)

2028 ist auch für Verstappen das entscheidende Jahr: Sein aktueller Formel-1-Vertrag bei Red Bull endet im selben Jahr wie der von Piastri bei McLaren. Allerdings soll Verstappen Medienberichten zufolge gewisse Ausstiegsklauseln haben, sollte die Teamleistung von Red Bull in der WM-Gesamtwertung unter einen bestimmten Schwellenwert fallen. Daher die aktuellen Gerüchte um einen vorzeitigen Wechsel.