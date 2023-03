Nach Mintzlaff-Ansage: AlphaTauri verpflichtet deutschen Vertriebsleiter

Audio-Player laden

Nicht einmal vier Wochen nach dem Aufkommen von (inzwischen dementierten) Gerüchten, wonach das Formel-1-Team AlphaTauri von Red Bull verkauft oder zumindest aus Italien nach England verlegt werden könnte, hat der Rennstall am Mittwoch eine Personalie bekannt gegeben, um sich im kommerziellen Bereich zu verstärken.

Lars Stegelmann, zuletzt 2022 Chief Commercial Officer bei der ITR GmbH (bis Ende 2022 unter Gerhard Berger Ausrichter der DTM, bis diese an den ADAC verkauft wurde), übernimmt bei AlphaTauri mit sofortiger Wirkung die Position als Head of Commercial und verantwortet in dieser Rolle die weltweite Sponsoren- und Partnerakquise.

"Das Interesse an der Formel 1 entwickelt sich hervorragend", sagt Teamchef Franz Tost. "Mit der Unterstützung von Lars wollen wir uns auch auf dem Gebiet der Vermarktung weiterentwickeln. Er verfügt über eine spannende Mischung aus strategischem Know-how, internationaler Vertriebserfahrung sowie einem großen Verständnis für die Werbeindustrie."

Stegelmann war vor seiner Tätigkeit für die DTM unter anderem beteiligt an der Entwicklung und Umsetzung des Vermarktungskonzepts der Formel E. In seiner bisherigen Laufbahn leitete er verschiedene Vermarktungsteams, unter anderem für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika und den europäischen Fußballverband UEFA.

Seine Verpflichtung ist mutmaßlich kein Zufall. Dem Vernehmen nach fordert Red-Bull-CEO Oliver Mintzlaff sowohl sportlich als auch wirtschaftlich mehr Erfolg von AlphaTauri ein. In Medienberichten hieß es zuletzt, dass Red Bull die finanziellen Zuschüsse nach Faenza kappen möchte. Im besten Fall soll AlphaTauri zu einem profitablen Business entwickelt werden. Das geht nur mit neuen Sponsoren.

Die soll Stegelmann mit seinem Team besorgen - und er ist diesbezüglich zuversichtlich: "Die Formel 1 boomt und bietet hervorragende Kommunikations- und Aktivierungsmöglichkeiten, erstklassige Hospitality und Aufmerksamkeit auf globaler Ebene wie keine andere Sportserie. Die verschiedenen Stakeholder, insbesondere die Werbetreibenden, gehören bereits seit vielen Jahren zu meinen Kunden."

Die Scuderia AlphaTauri, hervorgegangen ursprünglich aus dem Minardi-Rennstall, ist ein italienisches Formel-1-Team. Es ist eines von zwei Teams im Besitz des österreichischen Getränkeherstellers Red Bull; das andere ist Red Bull Racing. Das Team wurde für die Formel-1-Weltmeisterschaft 2020 von Toro Rosso in AlphaTauri umbenannt, um die Red-Bull-eigene Modemarke AlphaTauri zu promoten.

Mit Bildmaterial von Photography Krentz.