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Lewis Hamilton feiert sein drittes Podium der Saison - Nach dem Rennen spricht der Ferrari-Pilot auch über die Unterstützung von Kim Kardashian

Stephanie Aiglsberger Lydia Mee
Veröffentlicht:
Nach Monaco-Podium: Lewis Hamilton äußert sich zu Kim Kardashian

Lewis Hamilton in Monaco mit Kim Kardashian als Gast

Foto: GettyImages GettyImages

Lewis Hamilton hat nach dem Grand Prix von Monaco Einblicke in die Unterstützung gegeben, die er während des Rennwochenendes erhalten hat. Im Mittelpunkt stand dabei der Besuch von Kim Kardashian in der Ferrari-Garage, der erneut Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen beiden Superstars ausgelöst hat.

Die Unternehmerin und Reality-TV-Persönlichkeit war am Wochenende in Monte Carlo als Gast von Hamilton im Fahrerlager zu sehen. Nachdem die beiden bereits zum Jahreswechsel 2025 gemeinsam auf einer Feier gesichtet wurden und beim Super Bowl im Februar, halten sich seit Monaten Gerüchte über eine romantische Beziehung.

Auf die Unterstützung angesprochen, die er in Monaco erhalten habe, sagt Hamilton nach seinem zweiten Platz: "Ja, es ist großartig, dass sie dieses Wochenende hier war und mich unterstützt hat. Aber auch meine Freunde waren da. Insgesamt war es einfach eine unglaubliche Unterstützung von vielen Menschen."

Hamilton bleibt bei Privatleben zurückhaltend

Der Ferrari-Pilot ergänzt: "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sonst noch sagen soll. Es ist großartig, gute Menschen um sich zu haben und Menschen, die einen unterstützen. Und das tut sie jeden Tag für mich."

Lewis Hamilton

Kim Kardashian gratuliert Lewis Hamilton in Monaco

Foto: GettyImages

Hamilton gilt seit Jahren als sehr zurückhaltend, wenn es um sein Privatleben geht. Seine Aussagen in Monaco wurden daher von vielen Beobachtern als ungewöhnlich offen interpretiert, auch wenn er die Natur der Beziehung nicht näher erläuterte.

Drittes Podium der Saison für Hamilton

Sportlich verlief das Wochenende für den siebenmaligen Weltmeister erfolgreich. Mit Rang zwei sicherte er sich sein drittes Podium der Saison und sammelte 18 WM-Punkte. Damit zog er in der Fahrerwertung an Mercedes-Pilot George Russell vorbei und liegt nun mit 90 Punkten auf dem zweiten Gesamtrang.

Auf Instagram schreibt Hamilton nach dem Rennen: "P2, nochmal! Monaco ist immer schwierig, und die Bedingungen heute haben es noch herausfordernder gemacht. Ein riesiges Lob an das Team für die harte Arbeit hier an der Strecke und in Maranello."

Außerdem erklärt er: "Das heutige Ergebnis zeigt wirklich den Fortschritt, den wir weiterhin machen. Es gibt noch einiges zu tun, bevor wir konstant um Siege kämpfen können, aber ich weiß, dass wir weiter pushen werden, um dorthin zu kommen. Danke Monaco und danke an alle Fans für die Unterstützung. Ich kann das nächste Rennen kaum erwarten."

Für Hamilton geht es nun darum, den positiven Trend dieses Wochenende mit Ferrari auch am Circuit de Barcelona - Catalunya fortzusetzen. Die Aufmerksamkeit rund um seinen persönlichen Gast aus Monaco dürfte ihn allerdings auch dort begleiten.

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