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Charles Leclerc und Lando Norris wurden nach dem Medien-Donnerstag jeweils zu Geldstrafen auf Bewährung verurteilt

Stuart Codling Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Nach Monaco-Pressekonferenz: Geldstrafen für Leclerc und Norris

Charles Leclerc und Lando Norris waren zu spät in der FIA-Pressekonferenz

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Am Freitagmorgen wurden Charles Leclerc und Lando Norris zu Geldstrafen von je 5.000 Euro auf Bewährung verdonnert. Grund dafür ist das zu späte Erscheinen in der offiziellen Pressekonferenz vor dem Grand Prix von Monaco.

Beide haben gegen den Artikel B10 des sportlichen Reglements der Formel 1 verstoßen. In diesem wird unter anderem definiert, wie viele Fahrer zur Pressekonferenz am Medien-Donnerstag zu erscheinen haben. In der Urteilsverkündung werden zudem die Artikel 12.2.1.i und 12.2.1.p aus dem Internationalen Sportgesetz genannt.

Diese definieren das Verletzen des Reglements als "Nichtbeachtung der Anweisungen der zuständigen Offiziellen zum sicheren und ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung" und die "Nichteinhaltung der Anweisungen der FIA bezüglich der Benennung und Teilnahme von Personen bei offiziellen Zeremonien im Rahmen eines zu einer FIA-Meisterschaft zählenden

Wettbewerbs."

Beide Piloten betonten, dass sie durch vorherige Termine zu spät zur Pressekonferenz erschienen waren. Allerdings betrachtet man dies bei der FIA nicht als gültige Ausrede. Dazu sei gesagt, dass man in der Vergangenheit durchaus bereit war, bei nachvollziehbarer Begründung komplett auf eine Strafe zu verzichten.

Max Verstappen war etwa zur Pressekonferenz beim Grand Prix von Österreich 2024 zu spät erschienen. Die Verspätung des Red-Bull-Piloten wurde mit einem Stau erklärt, und das Team konnte die FIA im Vorfeld warnen.

In der Pressekonferenz werden zwei Gruppen mit je drei Fahrern zum kommenden Wochenende befragt. Früher saßen alle sechs zusammen auf einer Bühne und mussten sich den Fragen der Weltpresse stellen.

Seit jeher werden diese Veranstaltungen live im Fernsehen übertragen, weshalb ganz genau auf den Zeitplan geachtet wird. Aufgrund der Verspätung von Leclerc und Norris ging die Gruppe mit Gabriel Bortoletto erst nach ein paar Minuten an den Start.

Diejenigen, die nicht an der offiziellen PK teilnehmen, müssen stattdessen zu den von den Teams organisierten Presserunden erscheinen. Sollte sich das Verhalten der beiden Fahrer in den nächsten zwölf Monaten nicht wiederholen, so ist die Strafe nicht zu zahlen.

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