Nach neuem Vertrag: Australien in mindestens 5 Jahren F1-Saisonauftakt

Der Große Preis von Australien wird im Rahmen der neuen Vereinbarung mindestens fünf der nächsten 13 Jahre das Eröffnungsrennen der Formel 1 sein. Die Australian Grand Prix Corporation (AGPC) und die Formel 1 gaben heute eine vorzeitige Verlängerung ihres Vertrages bekannt, die Melbourne bis mindestens 2035 als Austragungsort vorsieht.

Der Grand Prix von Australien wird in den Jahren 2024 und 2025 definitiv die Saison eröffnen und in den darauffolgenden zehn Jahren drei weitere, noch festzulegende Male. Der Termin für das Rennen im Jahr 2023 steht noch nicht fest, aber diese Ankündigung ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass der erste Lauf der kommenden Saison woanders stattfinden wird.

Melbourne wird aber weiterhin noch am Anfang des Kalenders liegen, wobei ein Platz innerhalb der ersten drei Rennen in jedem Jahr des neuen Abkommens wahrscheinlich ist.

Australien immer unter den ersten drei Saisonrennen

"Für uns ist es schwierig genug, für vier Tage im Albert Park die Aktivitäten durchzuführen, während die Formel 1 mit 23 Rennen im Kalender jonglieren muss", sagt der CEO der Australian Grand Prix Corporation Andrew Westacott.

"Zu Beginn der Saison, wenn man den Ramadan, Ostern und andere Terminzwänge berücksichtigt, sind fünf Rennen zum Saisonstart in Melbourne ein großartiges Ergebnis. Und das ist das garantierte Minimum."

"Im Laufe der Zeit wird unser Rennen somit entweder das erste, zweite oder dritte sein und somit sehr früh in der Saison. Das ist ein großartiges Ergebnis. Die geschätzte Besucherzahl für das Jahr 2022 liegt bei 419.000 Menschen. Wir sehen, dass sich das fortsetzt", so Westacott.

AGPC-CEO: 2022 hat gezeigt, dass man die Saison nicht beginnen muss

Australien ist seit langem der traditionelle Saisonstart für die Formel 1, doch in diesem Jahr wurde er nach einem pandemiebedingten Ausfall auf den dritten Lauf verschoben. Das hatte jedoch kaum Auswirkungen auf die Zuschauerzahlen, die während der vier Tage im Albert Park einen Rekord aufstellten.

Laut Westacott beweist es, dass es für den Australien-Grand-Prix wichtig ist, früh in der Saison dabei zu sein, jedoch muss man nicht zwangsläufig das erste Formel-1-Rennen einer neuen Saison sein: "Wir haben immer eine Vereinbarung getroffen, die uns als eines der ersten Rennen sieht", sagt er.

"Und es hat immer funktioniert, das erste Rennen zu sein. Aber wir wissen, dass es in einem wettbewerbsintensiven Umfeld immer noch ein sehr gutes Ergebnis ist, wenn man in den ersten Läufen dabei ist."

Melbourne währt Konkurrenz aus dem Inland ab

Melbourne hat mit dem neuen Vertrag nicht nur versucht, internationale Bedrohungen für seinen Platz im Formel-1-Kalender abzuwehren, sondern auch lokale Bedrohungen. Es wird vermutet, dass Sydney Interesse daran hatte, den Grand Prix von seinem Rivalen aus Melbourne abzuwerben, um die Goßveranstaltungsbranche nach der COVID-Sperre wieder zu beleben.

"Ich bin nicht eingeweiht in das, was Sydney getan hat", sagt der AGPC-CEO. "Aber was ich weiß und was öffentlich bekannt ist, ist, dass Südaustralien, Queensland und New South Wales die MotoGP und die Formel 1 begehrt haben."

"Es ist öffentlich bekannt, dass der Wettbewerb in der Welt des Motorsports und in der Welt der Großveranstaltungen lebendig und gut ist. Es würde mich daher nicht überraschen, wenn andere Gerichtsbarkeiten große Angebote an die Rechteinhaber nicht nur der MotoGP und der Formel 1, sondern auch anderer Großveranstaltungen machen würden. Das ist der Grund, warum der Wettbewerb so groß ist und warum er so gut für die Wirtschaft ist."

