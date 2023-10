Nach Perez-Crash: Historischer Sieg für Max Verstappen in Mexiko

Nichts ist geworden aus dem Traum der mexikanischen Formel-1-Fans, dass Sergio Perez (Red Bull) seinen Heim-Grand-Prix im Autodromo Hermanos Rodriguez gewinnen könnte. Der Lokalmatador schied nach einer Kollision mit Polesetter Charles Leclerc (Ferrari) in der ersten Runde aus - und machte damit den Weg frei für den 16. Saisonsieg von Weltmeister Max Verstappen (Red Bull).

Übrigens ein historischer Sieg, denn Verstappen hält jetzt bei 51 gewonnenen Grands Prix und ist damit in der ewigen Siegerliste der Formel 1 mit dem viermaligen Weltmeister Alain Prost gleichgezogen. Mehr Siege als Verstappen haben nur noch Lewis Hamilton (103), Michael Schumacher (91) und Sebastian Vettel (53).

Verstappen gewann das Rennen in Mexiko vor Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc, Carlos Sainz (beide Ferrari) und Lando Norris (McLaren), der nach sensationeller Aufholjagd vom 18. Startplatz einer der Fahrer des Rennens war und dafür mit Platz 5 belohnt wurde.

Die Top 10 komplettierten George Russell (Mercedes), Daniel Ricciardo (AlphaTauri), Oscar Piastri (McLaren), Alexander Albon (Williams) und Esteban Ocon (Alpine).

Hamilton sicherte sich den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde.

Nico Hülkenberg fuhr lange in den Punkterängen, fiel aber in den letzten Runden wegen abbauender Reifen zurück und kam letztendlich als 14. ins Ziel.

Vier Autos sahen die Zielflagge nicht. Neben Perez und Kevin Magnussen (Haas/Crash) schied auch Fernando Alonso (Aston Martin) aus. Der Spanier musste nach einem bis dahin verkorksten Rennen mit technischem Defekt aufgeben. Kurz vor Schluss schied auch Alonsos Teamkollege Lance Stroll nach einer Kollision mit Valtteri Bottas (15./Alfa Romeo) aus.

Wer war schuld an der Startkarambolage?

"No further investigation": Für die Rennkommissare gab es keinen Schuldigen am Crash zwischen Leclerc und Perez. ORF-Experte Alexander Wurz sieht das anders: "Da muss Perez wissen, dass der andere dort ist. Der kann sich nicht in Luft auflösen. Er kann dort nicht einlenken. Das muss er sich auf den eigenen Sombrero schreiben."

Was war passiert? Verstappen hatte von Platz 3 aus den besten Start erwischt und drängelte sich zwischen den beiden Ferraris hindurch in Führung. Verstappen (innen), Leclerc (Mitte) und Perez (außen), der den Windschatten optimal ausgenutzt hatte, fuhren dann fast Seite an Seite an Seite in Richtung erste Kurve.

Perez, beim Heimrennen offenbar beflügelt von der Aussicht, womöglich sogar in Führung gehen zu können, zog dann nicht zurück, sondern hielt voll rein und fuhr dabei Leclerc über dessen rechtes Vorderrad. Der Red Bull hob ab, wurde am Seitenkasten rechts hinten arg in Mitleidenschaft gezogen und rollte langsam an die Box zurück, wo Perez sichtlich enttäuscht aufgeben musste. Neben dem Seitenkasten war auch der Unterboden zu stark beschädigt.

Leclerc konnte indes seinen zweiten Platz auf der Strecke behaupten, allerdings mit lockerer Frontflügel-Endplatte links vorn. Reparaturstopp war aber keiner nötig: "Der Frontflügel ist beschädigt, aber wir bleiben draußen. Wir sehen nichts Großes", funkte sein Renningenieur.

Zwar flog die Endplatte nach ein paar Runden weg. Trotzdem gab's deswegen eine FIA-Untersuchung wegen Fahrens in einem unsicheren Zustand. Das werde aber erst nach dem Rennen untersucht, teilte der Verband während des Rennens mit.

Die größten Gewinner am Start waren übrigens Hülkenberg auf Platz 8 und Tsunoda auf Platz 14, die sich in der ersten Runde um je vier Positionen verbessern konnten. Für Alonso (17.) ging es hingegen um vier Positionen nach hinten. Er hatte sich bereits davor in der Vorstartphase eine Geldstrafe wegen Pit-Lane-Speedings eingehandelt.

Wie reagierte Perez in den ersten Interviews?

Perez macht keinen Hehl daraus, dass er in der Situation angesichts der Chance auf die Führung im Heimrennen womöglich übermotiviert war: "Ich hatte einen großartigen Start. Die Lücke war da. Also habe ich es einfach riskiert. Rückblickend hätte ich zurückstecken sollen."

Als Rennfahrer wolle man allerdings instinktiv immer attackieren, "ganz besonders beim Heimrennen und wenn man dort zweimal in Folge auf dem Podium war. Ich wollte einfach alles geben und habe es riskiert. Wenn das Heimrennen in der ersten Runde endet, dann ist das definitiv sehr traurig. Aber andererseits bin ich sehr stolz auf mich selbst, weil ich alles gegeben habe."

Geriet Verstappen nach dem Start in Gefahr?

Das Rennen befand sich erst in Runde 15, da hatte der amtierende Weltmeister bereits einen Vorsprung von 4,2 Sekunden auf Leclerc aufgebaut. Der spürte seinerseits offenbar wenig vom fehlenden Anpressdruck am Frontflügel und lag seinerseits 2,8 Sekunden vor Sainz auf Platz 2.

Mit bis zu 48 Grad Asphalttemperatur waren die Bedingungen im Rennen so heiß wie noch nie an diesem Wochenende. Das kam Verstappen, dessen Red Bull als "Reifenflüsterer" gilt, womöglich entgegen, sodass er an der Spitze das Tempo kontrollieren konnte.

In Runde 19 kam Verstappen an die Box, um von Medium auf Hard zu wechseln. Die Standzeit von 2,4 Sekunden kann sich übrigens sehen lassen, denn die Boxencrew von Red Bull war aufgrund einer Viruserkrankung im Team ersatzgeschwächt. Helmut Marko hatte im Vorfeld des Rennens erwartet, dass die Boxenstopps im Durchschnitt um "ein bis eineinhalb Sekunden" langsamer sein würden.

Verstappen fiel auf Platz 7 zurück, überholte in Runde 22 Russell und hielt sich nicht an die Empfehlung seines Renningenieurs, es drei, vier Runden ruhig angehen zu lassen, um die Reifen am Beginn des Stints zu schonen. Gleichzeitig funkte Ferrari an Sainz: "Wir denken immer noch, dass ein Stopp die bessere Strategie ist."

Verstappen hatte zu Beginn der 23. Runde 14,0 Sekunden Rückstand auf Leclerc und schnappte sich wenig später Piastri. In Runde 25 war Ricciardo dran und Verstappen wieder Vierter, kurz drauf hatte er auch Hamilton und Sainz geschnappt und lag auf Rang 2, 7,3 Sekunden hinter Leclerc.

Jetzt funkte Ferrari an Leclerc: "Wie viele Runden kannst du noch in diesem Tempo fahren?" Was der ganz gelassen beantwortete: "Bisher ist alles gut und unter Kontrolle." Obwohl Verstappen mit Siebenmeilenstiefeln näher kam und sich immer klarer abzeichnete: Ferrari würde nur einmal stoppen, Red Bull wahrscheinlich zweimal.

In Runde 31 kam Leclerc an die Box und wechselte von Medium auf Hard. Aus 4,6 Sekunden Vorsprung wurden dadurch 16,7 Sekunden Rückstand auf Verstappen. Dafür hatte er jetzt die um zwölf Runden frischeren Reifen.

Verstappen lag also wieder in Führung und befand sich in Runde 33, als Kevin Magnussens Crash zunächst für eine Safety-Car-Phase sorgte und dann für eine rote Flagge. Verstappen hatte noch unter Safety-Car auf einen frischen Hard gewechselt - ein Reifenwechsel, den er auch während der Rennunterbrechung "kostenlos" absolvieren hätte können. Was letztendlich aber im Ergebnis keinen Unterschied machte, weil er so oder so in Führung gelegen hätte.

Wer profitierte von der Rennunterbrechung?

Von den Sieganwärtern am ehesten Hamilton, der nach seinem Überholmanöver gegen Ricciardo in Runde 11 und Boxenstopp in Runde 24 zehn Runden alte Reifen drauf hatte und kurz vor der Unterbrechung besorgt gefunkt hatte, ob er mit diesem Reifensatz bis zum Ende kommen werde. Für Mercedes stellte die Unterbrechung die optimale Gelegenheit dar, Reifen zu wechseln, ohne Streckenposition zu verlieren.

Auf Platz 8 lag Tsunoda, dessen harte Reifen zum Zeitpunkt der Rotphase schon 25 Runden auf dem Buckel hatte, und Esteban Ocon auf Platz 14 konnte sogar einen 34 Runden alten Reifensatz ohne Notwendigkeit für einen kostspieligen Boxenstopp loswerden.

Tsunoda schnupperte schon am siebten Platz und attackierte Piastri ein paar Runden später außen in der ersten Kurve. Dabei kam es jedoch zur Karambolage, die den Japaner auf den 16. Platz zurückwarf. Damit war der Vorteil des geschenkten Boxenstopps dahin.

Der Renningenieur wollte Tsunoda danach ermuntern: "Du bist schneller als die Autos vor dir." Aber beim Japaner waren da längst die Sicherungen durchgebrannt. Er schnauzte zurück: "Ich brauche keine Informationen mehr."

Was war der Grund für Magnussens Crash?

Magnussen befand sich gerade in seiner 32. Runde, als sein Haas bei Kurve 8/9 unvermittelt ausbrach. Wurz wunderte sich sofort im ORF-Kommentar: "Ganz eigenartig, dass der da so abbiegt." Und Magnussen stieg zwar sofort aus dem Auto aus, musste sich aber erstmal sammeln, während die Streckensicherung einen Brand an der Hinterachse löschte.

Der Boxenfunk lieferte dann rasch Aufklärung darüber, was wahrscheinlich passiert war. Denn kurz vor dem Crash hatte der Renningenieur Magnussen ermahnt: "Okay, Kev, aufpassen! Wir müssen die Bremstemperaturen wieder unter Kontrolle bekommen, wir müssen die Bremstemperaturen wieder unter Kontrolle bekommen!"

Das Nächste, was der Ingenieur funkte, war dann schon: "Bist du okay, Kev? Bist du okay?" Magnussen antwortete darauf nicht mehr, sondern stieg aus dem Auto aus - und schaute vom Streckenrand dabei zu, wie die Sportwarte unter roter Flagge damit begannen, die TecPro-Barriere zu reparieren.

Die ersten TV-Replays der Situation zeigten dann kurz vor dem Abflug einen Bruch der Radaufhängung links hinten, was möglicherweise mit den überhöhten Bremstemperaturen zusammenhängen könnte.

Das Haas-Team nährte diesen Verdacht in einer ersten Stellungnahme: "Der Zwischenfall scheint durch einen Radaufhängungsdefekt, womöglich hitzeinduziert, zustande gekommen zu sein."

Wie ging es nach der Unterbrechung weiter?

Mit einem stehenden Neustart, wie im FIA-Reglement vorgesehen (Ermessen des Rennleiters). Dafür hatte eigentlich Hamilton die besten Karten, denn Platz 3 ist in Mexiko eine optimale Position für den Windschatten, und gleichzeitig hatte der Mercedes-Fahrer anders als Verstappen und Leclerc vor ihm die weicheren Mediumreifen drauf, die auf den ersten Metern mehr Grip bieten.

Doch Verstappen kam am besten weg und geriet nicht in Gefahr, und auch Leclerc konnte Hamilton im Windschatten in Schach halten, sodass das Spitzentrio in unveränderter Reihenfolge aus der ersten Runde nach dem Neustart zurückkam.

Es dauerte bis Runde 40 von 71, dass Hamilton seinen Reifenvorteil nutzen und vor Kurve 1 an Leclerc vorbeigehen konnte. "Da hätte Leclerc konsequenter abdecken müssen", findet Wurz.

Verstappen reagierte auf den Positionswechsel hinter sich und sendete Hamilton gleich mal das Signal, sich keine Hoffnungen zu machen, indem er die schnellste Rennrunde drehte und den Vorsprung auf 3,3 Sekunden ausbaute.

Hamilton dämmerte: "Das wird noch ein langer Weg mit diesem Reifen." Und Ferrari funkte an Leclerc: "Wir glauben, dass dein Hard in fünf Runden schneller sein wird als der Medium." Eine Annahme, die sich nicht bestätigen sollte. Fünf Runden vor Schluss war Hamiltons Vorsprung ganz im Gegenteil sogar auf 8,8 Sekunden angewachsen. Tendenz weiter steigend.

Wie lief das Rennen von Hülkenberg?

Hülkenberg erwischte einen super Start und verbesserte sich vom zwölften auf den achten Platz. Allerdings scheint sich auch mit dem Austin-Update nichts dran geändert zu haben, dass der Haas die Reifen schnell verschleißt. Nach 18 Runden hatte Hülkenberg bereits 9,0 Sekunden Rückstand auf Russell, während von hinten der Druck durch Gasly immer größer wurde.

Bereits nach wenigen Runden meldete Hülkenberg am Boxenfunk abbauende Performance der beiden linken Reifen und Untersteuern. "Unser Heck ist auch super schwach", funkte er. Sein Renningenieur versuchte ihn aufzumuntern: "Nico, Bremsen und Reifen sind perfekt. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Du machst das super!" Und wenig später: "Wirklich gute Arbeit, Nico. Wir sind immer noch auf Kurs zu Plan A. Das läuft richtig gut so."

Hülkenberg war dann einer der Profiteure der von Magnussen ausgelösten Unterbrechung, weil er so "kostenlos" Reifen wechseln konnte. Nach Tsunodas Crash mit Piastri lag der Deutsche an zehnter Stelle, mit den beiden Alpines im Rückspiegel. Diesmal lag allerdings Ocon vor Gasly, und der kündigte vollmundig an: "Ihr könnt dem Haas sagen, dass er sich warm anziehen soll, denn ich werde es probieren!"

Hülkenberg verteidigte sich rundenlang tapfer, doch fünf Runden vor Schluss musste er den abbauenden Reifen Tribut zollen. Er rutschte hinter beide Alpines und damit aus den Punkterängen. Nicht das erhoffte Ende seines 200. Grand Prix in der Formel 1.

