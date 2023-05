Nach PK-Aussage: Diesen Mann hat Franz Tost bei AlphaTauri rausgeschmissen

Der scheidende AlphaTauri-Teamchef Franz Tost ist seit jeher dafür bekannt, die Dinge so direkt auszusprechen, wie er sie denkt. , sorgte bei der Teamchef-Pressekonferenz in Saudi-Arabien für Schlagzeilen - und hatte jetzt offenbar Konsequenzen.

Vor dem Grand Prix von Miami war Tost am Freitag erneut zu Gast in einer offiziellen FIA-Pressekonferenz. Dabei wurde er auf seinen Auftritt in Saudi-Arabien angesprochen und gefragt, ob er nach wie vor zu seiner damaligen Aussage stehe, die seither auch von Chefs anderer Teams als hart kritisiert wurde.

Doch Tost hat seine Meinung nicht geändert. Ganz im Gegenteil: "Die Person, der ich nicht mehr vertraut habe, ist weg, wie Sie sich vorstellen können. Den anderen vertraue ich." Das sei "totally easy", spielt der Österreicher die Tragweite seiner Aussagen herunter und lobt, dass das jetzt handelnde Ingenieursteam einen "guten Job" mache.

Damit ging im Paddock das Rätselraten los, denn abgesehen von der Nachricht, dass Tost selbst am Saisonende aufhören und durch Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies ersetzt wird, wurden zumindest offiziell keine Personalwechsel bei AlphaTauri kommuniziert.

Unsere Recherchen haben inzwischen jedoch ergeben: Der Mann, von dem sich AlphaTauri nach Tosts Aussagen in Saudi-Arabien getrennt hat, ist Dickon Balmforth. Der war zuletzt Leiter der Aerodynamikabteilung und arbeitete am Red-Bull-Windkanalstandort im englischen Bicester.

Balmforth begann seine Laufbahn in der Formel 1 zwischen 2003 und 2005 bei Williams, ehe er zu Red Bull kam und dort mehr als zwölf Jahre Teil des Aerodynamikteams von Adrian Newey war. 2018 wurde er von Red Bull zum damaligen Toro-Rosso-Team transferiert, das heute als AlphaTauri an den Start geht.

Auch wenn Balmforth zuletzt keine positive Erfolgsbilanz aufweisen konnte, sind während seiner Zeit bei AlphaTauri auch schöne Erfolge wie die sechsten Plätze in der Konstrukteurs-WM 2019 und 2021 gelungen, oder auch der Sensationssieg von Pierre Gasly beim Grand Prix von Italien in Monza 2020.

Mit Bildmaterial von Red Bull.