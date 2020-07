Nach Podium im Pech: Grid-Strafe für Lando Norris in Spielberg

Strafe für Lando Norris nach dem ersten Training zum Grand Prix der Steiermark: Der McLaren-Pilot hat unter Gelb zwei Autos überholt und muss dafür drei Plätze weiter zurück in der Startaufstellung am Sonntag.

Der Brite hat im ersten Freien Training am Freitag nach Kurve 5 zwar verlangsamt, ist jedoch an AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly und einem Racing Point vorbeigegangen - und das unter doppelt Gelb, da Nicholas Latifi seinen Williams am Streckenrad geparkt hatte.

Für ein ähnliches Vergehen hat Lewis Hamilton am vergangenen Rennwochenende in Österreich ebenso eine Strafversetzung aufgebrummt bekommen. Norris ereilt nun das gleiche Schicksal, er hat außerdem zwei Strafpunkte auf seine Superlizenz bekommen.

Die FIA-Kommissare haben in ihrer Begründung festgestellt: "Die Aufnahmen zeigen deutlich, dass der Fahrer von Auto #4 Auto #10 überholt hat, während gelbe Leuchttafeln deutlich sichtbar waren und gelbe Flaggen gezeigt wurden."

In Hamiltons Fall am vergangenen Samstag waren genau diese Aufnahmen bei der ersten Anhörung nicht vorhanden. Erst ein 360-Grad-Video, das später auf Social Media aufgetaucht war, sorgte für die Bestrafung des Weltmeisters.

