Nach Pole in Monaco: "Bono" schwärmt von Antonelli
Peter Bonnington zeigt sich nach der Poleposition von Kimi Antonelli in den Straßen von Monaco äußerst begeistert
Kimi Antonelli konnte sich seine erste Pole im Fürstentum sichern
Foto: Sutton Images
Nach der spektakulären Poleposition von Kimi Antonelli in Monaco zeigt sich Renningenieur Peter Bonnington hellauf begeistert. Dabei gesteht "Bono", dass er eigentlich nicht mehr mit der Bestzeit seines Schützlings gerechnet hatte.
"Ich dachte nicht, dass das klappen würde", erzählt der Renningenieur am Mikrofon von Sky Sports F1. "Ich habe auf das Zeitdelta geschaut und dachte: 'Das wird eng, aber es wird nicht klappen.'"
"Aber in den letzten paar Kurven hat es dann doch geklappt", so "Bono". Statt auf Ergebnisse fokussieren sich Antonelli und Bonnington in ihrer Arbeit auf den Prozess an sich, erklärt der 51-Jährige.
Des Weiteren betont der langjährige Wegbegleiter von Lewis Hamilton später: "Es macht wirklich Spaß, mit Kimi zusammenzuarbeiten, aber er überrascht uns immer wieder."
"Ich meine, im FT1 dachten wir schon: 'Wow, wir sehen hier echt gut aus.'"
"In den letzten Jahren waren wir hier wirklich nicht gut, also hatten wir eigentlich keine gute Referenz. Also war das FT1 schon etwas überraschend, doch im FT2 fiel das wieder ein wenig in sich zusammen."
Am Freitag galt Mercedes nicht als Topfavorit für das Qualifying. Stattdessen standen Ferrari und Red Bull durch sehenswerte Zeiten im Blickpunkt. Gerade die roten Boliden aus Maranello galten schon vor dem Wochenende als die größten Siegkandidaten.
In diesem Zusammenhang betont "Bono" eine besondere Stärke des WM-Spitzenreiters: "Er führt mich genau dorthin, [wo wir sein müssen]. Er kam heute Morgen an, wir sind ein paar Dinge durchgegangen, er ist ins Auto gesprungen und alles war anders. Sobald er im Auto glücklich ist, kommen schnelle Rundenzeiten dabei heraus."
Zudem erwähnt Bonnington, dass das Talent des jungen Mercedes-Piloten schon früh zu sehen war: "Als wir ihn in den TPC-Autos getestet haben, war sein Talent sofort zu sehen", erzählt der Renningenieur.
"Normalerweise brauchen junge Fahrer ein wenig Zeit, bis sie den notwendigen Speed erreichen. Ich glaube, Kimi hat dafür rund vier Runden gebraucht. Und wenn er diese Pace [so schnell] gehen kann, dann weißt du, dass der Junge echtes Talent hat."
"Wir wussten also früh, dass wir da einen Rohdiamanten haben. Da war nur noch ein wenig Feinschliff notwendig. Und ab dem zweiten Jahr gelingt es dann so richtig."
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