Nach positivem Corona-Test: Alfa-Romeo-Teamchef Vasseur fehlt in Bahrain

Alfa-Romeo-Teamchef Frederic Vasseur wurde positiv auf das Coronavirus getestet, das haben die Formel 1 und der Schweizer Rennstall übereinstimmend am Donnerstagabend bestätigt. Der Franzose wird daher bei den Wintertests in Bahrain, die am Freitag beginnen, nicht anwesend sein.

"Im Rahmen seiner regelmäßigen Corona-Tests hatte Herr Vasseur ein positives Ergebnis und wurde gemäß den von den französischen Behörden festgelegten Protokollen sofort in seinem Haus selbst isoliert. Ein zweiter PCR-Test, der zwei Tage später durchgeführt wurde, lieferte ein negatives Ergebnis", heißt es in einem Statement des Teams.

Vasseur zeige keinerlei Symptome und befinde sich in guter Verfassung. Aus Sicherheitsgründen und "unter Berücksichtigung der französischen Vorschriften" wird Vasseur nicht nach Bahrain reisen und die nächsten sieben Tage von zu Hause aus weiterarbeiten, wie von den lokalen Behörden gefordert.

Der Alfa-Romeo-Teamchef wird für die Dauer der Wintertests voll "einsatzfähig" sein und in Kontakt mit seinem Team und der Garage stehen. Die Mannschaft hält außerdem fest: "Es wird kein stellvertretender Teamchef ernannt werden."

Die Abwesenheit von Vasseur werde keine Auswirkungen auf die Abläufe am bevorstehenden Testwochenende haben. Keine weiteren Teammitglieder wurden positiv getestet. Die Testfahrten beginnen am Freitag in Bahrain. Für Alfa Romeo wird Kimi Räikkönen den Auftakt am Vormittag bestreiten.

