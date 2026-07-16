Nach Prüfstandsversuchen: Honda meldet "gute Fortschritte" für Aston Martin

Aston Martin wird in einer Woche beim Großen Preis von Ungarn ein kalkuliertes Risiko eingehen. Das Team wird sein bislang umfangreichstes Update der Saison an den AMR26 bringen, doch weil die Entwicklungsarbeiten bis zuletzt liefen, bleibt kaum Zeit für die Produktion zusätzlicher Ersatzteile.

Rennleiter Mike Krack räumt deshalb offen ein, dass das Team zwar mit zwei einsatzbereiten Autos rechne, beim Thema Ersatzteile aber an seine Grenzen stoße. Der enge Zeitplan ist dabei das größte Problem. Zwischen dem Belgien- und dem Ungarn-Wochenende liegen nur wenige Tage, in denen die neuen Komponenten gefertigt, geprüft und an die Strecke gebracht werden müssen. Entsprechend groß ist der Druck in der Fabrik.

Krack macht keinen Hehl daraus, dass die Situation alles andere als komfortabel ist. Auf die Frage, ob Aston Martin garantieren könne, mit zwei Autos und genügend Teilen der neuen Spezifikation nach Budapest zu reisen, antwortet er zunächst scherzhaft: "Das ist die Millionen-Dollar-Frage."

Anschließend wird er ernster und erklärt: "Alle arbeiten mit voller Kraft daran, die Teile fertigzustellen und die Autos einsatzbereit zu bekommen. Wenn man sich entscheidet, ein so großes Upgrade auf diese Weise zu bringen, ist das eine riesige Aufgabe."

Zwei Autos ja - umfangreiche Ersatzteilversorgung eher nicht

Dass Aston Martin den Entwicklungszeitplan bis an die Grenzen ausgereizt hat, sei laut Krack kein Zufall. "Man versucht die Deadlines immer so weit wie möglich nach hinten zu schieben", erklärt der Luxemburger. Dadurch könne man möglichst lange an den neuen Komponenten arbeiten und zusätzliche Erkenntnisse in die Produktion einfließen lassen.

Trotzdem zeigt er sich optimistisch. "Ich denke, wir werden zwei Autos startklar haben." Gleichzeitig schränkt er die Erwartungen jedoch deutlich ein: "Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir von jedem neuen Teil gleich fünf Ersatzteile dabeihaben werden."

Das bedeutet im Klartext: Sollte es bereits in den ersten Trainings zu Beschädigungen kommen, könnte Aston Martin unter Umständen improvisieren müssen. Gerade bei einem umfangreichen Aerodynamikpaket wäre das keine ungewöhnliche Situation, denn neue Bauteile stehen oft zunächst nur in sehr begrenzter Stückzahl zur Verfügung.

Krack bestätigt deshalb, dass das Team verschiedene Notfallpläne vorbereitet habe. "Man muss immer verschiedene Szenarien durchspielen. Was passiert, wenn wir dieses Teil haben, jenes aber nicht? Man darf sich nicht von einem einzigen fehlenden Bauteil abhängig machen."

Verschiedene Fahrzeug-Konfigurationen bereits vorbereitet

Sollte tatsächlich nicht jedes neue Teil rechtzeitig verfügbar sein, könne Aston Martin einzelne Komponenten auch mit älteren Spezifikationen kombinieren. Genau für solche Fälle habe das Team bereits unterschiedliche Konfigurationen vorbereitet.

"Es gibt Pläne dafür: Was machen wir, wenn dieses Teil fehlt? Können wir stattdessen dieses verwenden?", erklärt Krack. "Natürlich wird es nicht für alles einen vollständigen Ersatz geben. Aber alle haben einen guten Job gemacht, um Risiken zu minimieren und Alternativen vorzubereiten, falls ein oder zwei Komponenten nicht rechtzeitig fertig werden."

Dass das Team dennoch mit dem kompletten Upgrade nach Ungarn reisen möchte, zeigt, wie wichtig Aston Martin dieses Entwicklungsprogramm einschätzt. Der Rennstall steckt nach einem enttäuschenden Saisonverlauf weiterhin im hinteren Mittelfeld fest und hofft, mit dem neuen Fahrzeugkonzept endlich die Trendwende einzuleiten.

Alonso: Es geht zunächst um die richtige Richtung

Fernando Alonso versucht allerdings, die Erwartungen an das Update bewusst niedrig zu halten. Der zweimalige Weltmeister verweist darauf, dass Aston Martin in dieser Saison bereits mehrfach Leistungsgewinne prognostiziert habe, die sich später auf der Strecke nicht bestätigten.

"Es ist schwierig, dem Update eine konkrete Zahl zu geben", sagt Alonso. "Wir haben inzwischen genug Erfahrung damit gemacht, Leistungszuwächse vorherzusagen, die wir am Ende nicht erreicht haben."

Für ihn stehe deshalb etwas anderes im Mittelpunkt. "Es geht eher darum, dass das Team beweist, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen. Vielleicht war die Philosophie unseres Autos nicht die richtige. Deshalb verändern wir das Konzept, nehmen unterschiedliche Modifikationen vor und reduzieren außerdem das Gewicht."

Gerade dieser Aspekt sei für die Zukunft entscheidend. "Mehr als eine bestimmte Rundenzeit geht es darum, Vertrauen in unsere Entwicklungsrichtung zu gewinnen - auch mit Blick auf das kommende Jahr."

Erst Budapest liefert belastbare Antworten

Wie groß der tatsächliche Fortschritt ausfällt, werde sich laut Alonso ohnehin nicht sofort zeigen. Am Freitag in Budapest werde Aston Martin zahlreiche Testprogramme absolvieren, um die neuen Komponenten zu analysieren.

"Vielleicht haben wir nach dem Rennen ein besseres Verständnis", erklärt der Spanier. "Schon während des Wochenendes werden wir viele Testpunkte abarbeiten müssen, bevor wir eine endgültige Bewertung treffen können."

Sollte sich das Update wie erhofft entwickeln, hält Alonso sogar Kämpfe um Q2 und gelegentliche Punkteplatzierungen wieder für realistisch. Gleichzeitig mahnt er jedoch zur Geduld.

"Im Moment fahren wir am Ende des Feldes. Wenn wir tatsächlich einen Schritt machen könnten, mit dem wir um Punkte kämpfen, wäre das ein unglaublicher Fortschritt. Aber wir müssen ruhig bleiben."

Nicht jede Strecke wird vom neuen Paket profitieren

Alonso geht außerdem davon aus, dass der Effekt des neuen Pakets je nach Streckencharakteristik stark schwanken wird. Besonders Hochgeschwindigkeitskurse wie Monza dürften Aston Martin trotz der Änderungen weiterhin Schwierigkeiten bereiten.

"Es wird Strecken geben, auf denen wir selbst mit dem neuen Auto nicht viel gewinnen werden", erklärt er. "In Monza gibt es nur wenige Kurven. Dort spielt vor allem die verfügbare Energie eine große Rolle, und genau in diesem Bereich werden wir uns nicht entscheidend verbessern."

Deshalb werde es darauf ankommen, die Gelegenheiten auf den passenden Rennstrecken konsequent zu nutzen. "Wenn eine Strecke unserem Auto liegt oder wir ein gutes Wochenende erwischen, dann müssen wir diese Chance maximal ausnutzen."

Honda meldet positive Signale vom Prüfstand

Parallel arbeitet auch Motorenpartner Honda an weiteren Verbesserungen. Zwar wird die neue Ausbaustufe der Power-Unit erst zum Grand Prix der Niederlande erwartet, doch die bisherigen Prüfstandsergebnisse stimmen die Japaner optimistisch.

"Wir haben noch fünf Wochen bis zu den Niederlanden", erklärt Hondas leitender Formel-1-Ingenieur Shintaro Orihara. "Unser Motor für Zandvoort läuft derzeit auf dem Prüfstand. Die Fortschritte sind gut. Ich sage nicht, dass wir bereits auf Topniveau sind, aber die Entwicklung verläuft wie geplant."

Auch die ersten Messergebnisse entsprächen den Erwartungen. "Bis jetzt ja. Unser Verständnis der Entwicklung bestätigt, dass wir die Fortschritte machen, die wir erwartet haben."

Fokus liegt vollständig auf der Motorleistung

In der Schlussphase der Entwicklung arbeitet Honda derzeit insbesondere an der Fahrbarkeit der neuen Power-Unit. Dazu werden auf einem speziellen Prüfstand Motor und Getriebe gemeinsam getestet, um das Ansprechverhalten in dynamischen Fahrsituationen weiter zu verbessern.

"Die Verbesserung der Fahrbarkeit ist noch ein laufendes Thema", sagt Orihara. "Daran arbeiten wir derzeit intensiv." Weitere Änderungen etwa an Batterie oder Energiespeicher stehen dagegen momentan nicht im Mittelpunkt.

Auf die Frage nach möglichen Anpassungen an den elektrischen Komponenten antwortet Orihara knapp: "Wir konzentrieren uns ausschließlich auf die Performance des Verbrennungsmotors."