Nach Punkt in Monza: Valtteri Bottas hofft auf Singapur-Update bei Alfa Romeo

Platz zehn beim Heimrennen von Alfa Romeo in Monza sei ein "wirklich wichtiges Ergebnis", sagt Valtteri Bottas, "auch wenn es nur ein Punkt ist". Denn aktuell belegt das Team aus der Schweiz nur den vorletzten Platz in der Formel-1-Konstrukteurswertung und hat nach einer "ziemlichen Durststrecke" seit Kanada erstmals wieder Grund zu feiern. Er sei deshalb "wirklich froh" über diesen einen Punkt, meint Bottas.

Allerdings: Ganz aus eigener Kraft hat Bottas den Punkt für Alfa Romeo nicht eingefahren. Wäre etwa McLaren-Fahrer Oscar Piastri nicht durch die Berührung mit Mercedes-Mann Lewis Hamilton zu einem Notstopp samt Nasenwechsel an die Box gezwungen worden, Piastri hätte Bottas wohl auf P11 verwiesen. Bottas kann sich aber zugutehalten, dass er fehlerlos geblieben ist.

Und etwas Glück war auch dabei: Im Duell mit Williams-Fahrer Logan Sargeant kurz vor Schluss blieb es bei einer leichten Kollision, die Bottas in Kurve 4 zwar von der Bahn rutschen ließ, seinen C43 aber nicht nachhaltig beschädigte. Es blieb bei P10 für den Alfa-Romeo-Fahrer.

Bottas sieht Williams-Form mit Sorge

Die Schuld für den Zusammenstoß sieht er "ziemlich klar" bei Sargeant, der dafür auch mit einer Zeitstrafe belegt wurde. Bottas: "Ich verteidigte mich und lag vorne eingangs Kurve 4. Er befand sich innen und ich vermute, er hat sich einfach verbremst. Es war Platz für zwei Autos, aber er hat mich am Seitenkasten erwischt."

Dass Sargeant überhaupt dazu in der Lage war, Bottas anzugreifen, wertet Letzterer als Zeichen: "Williams hat derzeit klarerweise das schnellere Paket. Die beiden jüngsten Rennstrecken haben ganz unterschiedliche Abtriebswerte erforderlich gemacht, aber Williams war uns deutlich überlegen."

Mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf sei die Williams-Form "etwas besorgniserregend", meint Bottas, schließlich peilt Alfa Romeo den siebten Platz in der Konstrukteurswertung an, den aktuell Williams innehat. Unterschied: zehn Punkte. Was das bedeutet, macht die bisherige Alfa-Romeo-Ausbeute in 14 Grands Prix deutlich: ebenfalls zehn Punkte.

Alfa Romeo hofft auf "neue Phase" im Saisonendspurt

Doch Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi gibt sich zuversichtlich: "Die Rennpace war gut in Monza. Wenn es uns gelingt, uns im Rennen im Vergleich zum Qualifying zu steigern, dann können wir bei jedem Grand Prix [um Punkte] kämpfen. Und wir geben nicht auf, sondern arbeiten noch härter. Hoffentlich markiert Monza den Auftakt zu einer neuen Phase in der Meisterschaft."

Dabei helfen soll ein technisches Update beim Singapur-Grand-Prix in zwei Wochen. "Wenn uns das näher an Williams ranbringt, dann ist [P7] noch möglich", sagt Bottas. "Wenn nicht, dann wird es schwierig."

Er rechne jedoch mit einem "ordentlichen Paket" und sehe weiter ein "enges Feld" in der Formel 1. "Ich hoffe wirklich, das Update bringt uns einen guten Schritt nach vorne. Das ist derzeit aber nur Spekulation. Andererseits ist noch alles möglich: Es kommen noch einige Rennen und die Abstände sind gering."

Deshalb fordert Alunni Bravi sein Team zu gewissenhaftem Vorgehen auf: "Wir feiern diesen Punkt, aber wir dürfen nicht vergessen, wie schwierig der Freitag und der Samstag für uns gewesen sind. Da müssen wir analysieren, was schiefgelaufen ist, und uns ausgehend davon steigern - schon in Singapur."

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.