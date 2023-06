Nach Quali-Fauxpas: Gasly und Alpine arbeiten an Kommunikation

Pierre Gasly und die Ingenieure des Alpine-Formel-1-Teams haben ihre Kommunikationsabläufe verbessert, nachdem der Franzose im Qualifying zum Grand Prix von Spanien wegen Behinderung gleichzweimal bestraft worden war. Gasly erhielt jeweils drei Plätze Strafe, weil er Carlos Sainz und Max Verstappen in Barcelona unabhängig voneinander behindert hat.

Mit seinem vierten Platz im Qualifying knüpfte er nahtlos an die Leistung seines Teamkollegen Esteban Ocon in Monaco an, doch seine Gesamtstrafe von sechs Plätzen warf ihn auf Platz zehn zurück. In einer verkorksten ersten Runde verlor er weitere Plätze, bevor er schließlich auf Platz 10 einen Punkt holte.

Gasly besuchte am Dienstag das Werk des Teams in Enstone. Bei einem Treffen mit seinen Ingenieuren ging es vor allem darum, wie man in den Trainings- und Qualifying-Sessions genauere Warnungen vor schnell herannahenden Autos geben kann."

"Wir haben uns zwischen Spanien und hier mit Pierre und seinem Ingenieurteam getroffen", sagt Teamchef Otmar Szafnauer. "Wir haben uns etwa anderthalb Stunden lang zusammengesetzt, um die Kommunikationsstrategie zu besprechen."

"Also wie wir mit ihm kommunizieren, die Informationen, die er braucht, das Timing der Informationen, die er bekommt, was er mit diesen Informationen macht - nur damit wir ein bisschen besser werden."

Szafnauer räumt ein, dass die Strafe in Barcelona äußerst kostspielig war: "Es war unglücklich. Wäre er tatsächlich als Vierter gestartet und hätte das Rennen als Vierter beendet, statt als Zehnter zu starten und dann nach der ersten Runde auf Platz 14 zu landen, ist das ein großer Unterschied, wo er ins Ziel kommt.

"Wir müssen also gewährleisten, dass wir, wenn wir uns so weit vorne qualifizieren, auch dort fahren können. Wir werden einige Dinge anders machen, vor allem auf Pierres Seite. Esteban ist mehr an sein Ingenieurteam gewöhnt, weil er schon viel länger bei uns ist."

