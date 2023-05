Nach Quali-Gridstrafe: Ferrari entschuldigt sich bei Leclerc

Ferrari-Pilot Charles Lerclerc beendet den Großen Preis von Monaco auf dem sechsten Platz. Von dieser Position war der Monegasse auch ins Rennen gestartet, nachdem er am Samstag für die Behinderung von Lando Norris eine Strafversetzung um drei Positionen erhalten hatte.

Dafür war allerdings nicht Leclerc verantwortlich, sondern das Team, weil der notwendige Funkspruch nicht abgesetzt wurde. Ferrari nahm die Schuld auf sich und entschuldigte sich beim Monegassen.

"Ich kann nichts anderes machen, als mich im Namen des Teams zu entschuldigen und sicherzustellen, dass wir in Zukunft einen besseren Job machen", sagt Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur, der am Sonntag seinen 55. Geburtstag feierte. "Wir müssen die Kommunikation zwischen der Boxenmauer und Charles in solchen Situationen verbessern."

"Wollen keine Ausreden suchen!"

"Ich denke, es liegt auch an den Umständen, dass es ausgerechnet im Tunnel passiert ist", so Vasseur. "Aber okay, wir müssen vermeiden, Ausreden zu suchen, denn das ist der schlechteste Weg, wenn man sich verbessern will."

Damit will sich das Team direkt beschäftigen: "Wir müssen die Situation komplett überprüfen. Ich wollte das aber gestern Abend noch nicht tun, weil wir uns auf das Rennen konzentriert haben."

Lerlerc über Heimrennen enttäuscht

"Ich habe die Informationen zu spät bekommen, und das hat uns heute natürlich ein wenig zurückgeworfen", sagt Leclerc. "An einem Wochenende wie diesem ist es frustrierend, zu Hause ist es sogar noch frustrierender, aber auf der anderen Seite müssen wir den Kopf oben behalten."

"Die Saison ist lang, es ist nicht das einzige Rennen im Kalender, auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr bedeutet als die anderen", weiß der Monegasse, der nach den ersten sechs Saisonrennen auf dem siebten Platz der Gesamtwertung liegt. "Die Punkte sind die gleichen, also müssen wir in Barcelona wieder neu starten und hoffentlich ein tolles Wochenende haben."

