Nach Sainz-Bestzeit: Ferrari hält Podium für möglich

Gelingt Ferrari vor dem heimischen Publikum in Italien endlich wieder ein gutes Ergebnis und vielleicht sogar das Podium? Der Trainingsfreitag in Monza (Formel 1 2023 live im Ticker) hat der Scuderia auf jeden Fall Hoffnung gemacht, denn Carlos Sainz war an seinem Geburtstag der schnellste Mann und sorgte für die Tagesbestzeit.

"Insgesamt war es ein positiver Freitag für das Team", freut sich der Spanier. "Das Auto scheint an diesem Wochenende wieder auf dem richtigen Weg zu sein, und die Streckencharakteristik scheint uns besser zu liegen."

"Sobald wir das Auto hier auf die Strecke brachten, passte es sich aus irgendeinem Grund viel besser an, und es war viel einfacher, es abzustimmen und durch eine Kurve zu fahren", meint er. "Es ist im Grunde das gleiche Auto, aber aus irgendeinem Grund fühlte es sich viel besser an, und das ist es, was uns verwirrt."

"Aber mal sehen, was morgen passiert. Alle werden mit wenig Sprit fahren, mit höheren Motormodi. Es wird ein etwas anderes Bild sein, aber zumindest ist das Gefühl anständig", meint Sainz, will aber ein wenig auf die Euphoriebremse drücken, denn eine Bestzeit am Freitag heißt für ihn nicht viel, und mit 0,019 Sekunden war sein Vorsprung nicht groß.

"Es wird nicht einfach werden, denn das Feld ist sehr eng und mehrere Autos liegen innerhalb von ein paar Zehnteln", sagt er. "Wir werden weiter versuchen, mehr Leistung zu finden, vor allem für die Longruns, wo ich denke, dass es mehr Raum für Verbesserungen gibt."

Teamkollege Charles Leclerc hatte den Freitag mit 0,361 Sekunden Rückstand auf Position sechs abgeschlossen und spricht eher von einem schwierigen Tag: "Unsere Leistung war recht gut, aber ich hatte mit der Balance des Autos zu kämpfen", so der Monegasse. "Mit viel Sprit war es wirklich gut, mit wenig Sprit hatte ich etwas mehr zu kämpfen."

"Ich denke, wir wissen, was zu tun ist. Wir sind ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, also müssen wir uns für morgen ein bisschen umstellen und uns besonders auf die Runs mit wenig Benzin konzentrieren", sagt Leclerc.

Fernando Alonso hatte Ferrari vor dem Wochenende schon zur zweiten Kraft hinter Red Bull erhoben, was für die Scuderia ein guter Schritt nach vorne wäre - vor allem beim Heimrennen.

Vasseur schließt Podium nicht aus

Ein Podium würde man beim Team gerne mitnehmen, und Teamchef Frederic Vasseur hält das angesichts des Ergebnisses von Spa, wo ein guter Topspeed ebenfalls wichtig ist, nicht für ausgeschlossen: "Wenn wir es in Spa geschafft haben, können wir uns vorstellen, dass wir es auch in Monza schaffen können", sagt er.

Allerdings weiß der Franzose, dass das Feld in dieser Saison hinter Red Bull und Max Verstappen ziemlich durchmischt ist. "Ich würde sagen, dass Max vielleicht in einer anderen Situation ist, aber zwischen Platz zwei und elf, zwölf ist jedes einzelne Wochenende eine andere Reihenfolge."

"Das bedeutet, dass wir uns nicht auf Prognosen und Vorhersagen konzentrieren, sondern auf das Auto, das wir haben, und versuchen, das Beste daraus zu machen."

Ganz kühn wäre natürlich der Gedanke an den Sieg, doch da steht vor allem ein Team im Weg, weiß Sainz, sagt aber auch: "Träumen kostet nichts, oder? Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Ich denke, wir können alle träumen, und es kostet nichts, niemand kann es uns wegnehmen", so der Spanier.

"Aber wenn man realistisch ist und sich unser Renntempo anschaut, dann sieht man wieder die wahre Pace der Red Bulls. Sie waren in der Rennpace wieder drei Zehntelsekunden voraus, und über 50 Runden ist das eine Menge Rundenzeit."

