Nach Sainz-Crash: "Wäre falsch, jemand anderem die Schuld zu geben"

#5 Kurve 14/15 (Barcelona)

6 / 10

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Diese Schikane braucht kein Mensch! Einst eine Mutkurve, geht die letzte Kurve in Spanien heute voll, was vor allem an der Schikane davor liegt. Diese bricht den Rhythmus der Strecke total, ist für die Fahrer ein einziger Kompromiss und sorgt dafür, dass Überholmanöver am Ende von Start/Ziel rar werden.