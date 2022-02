Nach "schädlicher" Rivalität 2021: Wolff und Horner wollen Kriegsbeil begraben

Audio-Player laden

Kriegsbeil begraben? Nachdem Toto Wolff und Christian Horner im Formel-1-Titelkampf 2021 wiederholt aneinander geraten waren, haben die beiden Formel-1-Teamchefs bei ihrem ersten öffentlichen Aufeinandertreffen seit dem letzten Rennen in Abu Dhabi angedeutet, diese Streitigkeiten hinter sich lassen zu wollen.

Mit Blick auf die Intensität ihrer Beziehung, die nach dem kontroversen Saisonfinale in Abu Dhabi einen Höhepunkt erreichte, sagt Wolff: "Das war zu erwarten. Es wurde manchmal heftig und brutal. Aber es steht eine Menge auf dem Spiel."

"Es ist eine Formel-1-Weltmeisterschaft. Da wird auf der Strecke gekämpft und abseits der Strecke um Vorteile gerungen. Das ist in Ordnung. Aber wir müssen nach vorn schauen."

Wolff: "Haben das Kapitel abgeschlossen"

"Es wurde so viel über Abu Dhabi geredet, dass es zu einem Punkt kam, an dem es für alle Beteiligten in der Formel 1 wirklich schädlich ist", räumt Wolff ein. "Wir haben das Kapitel abgeschlossen und weitergemacht. Jetzt geht es um das Jahr 2022, das Spiel geht weiter, alles steht auf Null. Es gibt neue Chancen und neue Risiken."

"Was man vergangenes Jahr gesehen hat, war ein fantastischer Wettbewerb vom ersten bis zum letzten Rennen", blickt der Red-Bull-Teamchef zurück. "Ich denke, das war ein wichtiger Teil der Wiederbelebung der Popularität der Formel 1."

Horner freut sich auf andere Mitbewerber

"Und so hoffen wir natürlich, dass es ein ebenso aufregendes Jahr geben wird, wenn auch idealerweise manchmal etwas weniger aufregend. Es könnten auch einige andere Wettbewerber in diesen Kampf einsteigen. Vor allem mit diesen brandneuen Autos ist es ein kompletter Neuanfang", prognostiziert der Brite.

"Es ist wohl die größte Regeländerung der letzten 40 Jahre, aber ich bin sicher, dass die Intensität der Rivalität zwischen den Teams und den Fahrern so groß sein wird wie immer."

