Nach Shakedown: So schwärmt Sergio Perez vom Red-Bull-Honda RB16B

Am Dienstag stellte Red Bull sein Auto für die Formel-1-Saison 2021, den RB16B, offiziell vor. Tags darauf durfte Neuzugang Sergio Perez den neuen Renner dann erstmals testen, nachdem er zuvor bereits einen RB15 aus dem Jahr 2019 auf der Grand-Prix-Strecke in Silverstone pilotiert hatte.

Das Fazit des Mexikaners nach seiner ersten Ausfahrt im aktuellen Auto fällt positiv aus. "Ich kann das Potenzial sehen", sagt er zufrieden. "Ich war sehr froh, vom RB15 zu kommen und bereits eine Referenz zu haben, wie sich ein Red-Bull-Auto anfühlt."

In das Auto zu springen, mit dem er diese Formel-1-Saison bestreiten wird, sei für ihn unglaublich gewesen, schwärmt Perez weiter. "Ich kann einen Schritt in Sachen Grip bei allen Geschwindigkeiten spüren. Das konnte ich bereits spüren. Ich bin noch nicht viel gefahren, aber ich kann schon sehen, dass das Auto ein gutes Potenzial hat."

Verstappen: Unterboden die größte Veränderung

Auch Max Verstappen bekam in Silverstone seinen ersten Vorgeschmack auf den RB16B. Dabei stellte er einige Unterschiede im Vergleich zum letztjährigen Auto fest: "Die große Veränderung ist natürlich schon der Unterboden, den haben sie am Heck stark gekürzt. Also wird sich das Auto immer ein bisschen anders verhalten."

"Aber es geht nicht um Set-up-Arbeit oder so", weiß Verstappen. "Es geht nur darum, sich mit dem Auto vertraut zu machen und ein Grundverständnis für das Auto zu bekommen. Und dann muss die ganze Arbeit sowieso in Bahrain erledigt werden."

Da die Testmöglichkeiten begrenzt sind, rechnet Perez damit, dass er noch ein paar Rennen brauchen wird, um sich an das Auto zu gewöhnen. "Es braucht viel Zeit, um sich zu 100 Prozent wohl zu fühlen und ich erwarte, dass ich in den ersten fünf Rennen Änderungen vornehmen werde, um mich damit wohl zu fühlen", sagt er.

Perez will in Bahrain "in ein paar Hintern treten"

"Aber ich muss sagen, dass wir in dieser Hinsicht schon viele Fortschritte gemacht haben. Wir haben den Sitz geändert. Wir haben die Gurte angepasst. Jedes Mal haben wir etwas anderes gemacht. Das ist also die Priorität, mich damit wohlzufühlen, damit wir, wenn wir nach Bahrain fahren, bereit sind, in ein paar Hintern zu treten."

Mit Bildmaterial von Getty Images / Red Bull Content Pool.