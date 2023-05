Nach Sieg im F1-Sprint: Totaler Triumph für Sergio Perez in Baku!

Red Bull hat den Grand Prix von Aserbaidschan 2023 dominiert und in Baku einen Doppelsieg gefeiert. Der Sieger hieß am Ende aber nicht Max Verstappen. Sondern Sergio Perez sicherte sich nach 2021 und dem F1-Sprint am Samstag bereits seinen dritten Triumph auf dem Hochgeschwindigkeits-Stadtkurs am Kaspischen Meer und ist damit der erste Mehrfachsieger auf dem Baku City Circuit.

Polesetter Charles Leclerc (Ferrari) konnte Perez und Verstappen nur ein paar Runden lang Paroli bieten. Auf die komplette Renndistanz war gegen Red Bull aber kein Kraut gewachsen. Er belegte letztendlich den dritten Platz.

Vierter wurde Fernando Alonso (Aston Martin) vor Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), George Russell (Mercedes), Lando Norris (McLaren) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Nico Hülkenberg fuhr einen extrem langen ersten Stint und lag dadurch lang in den Top 10. Am Ende reichte es für den Haas-Piloten nach einem späten Boxenstopp aber nur zu Rang 17.

Der Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde ging an Russell, der zwei Runden vor Schluss extra dafür Reifen gewechselt hatte.

Wie verlief der Start?

Unaufregend. Auf den ersten sechs Positionen gab es keine Verschiebungen. Leclerc konnte seine Poleposition souverän durch die erste Runde verteidigen. Auch dahinter gab es keine großen Crashes. Größter Gewinner war Kevin Magnussen (von 16 auf 13). Größter Verlierer Valtteri Bottas (von 13 auf 18).

Wie lang hielt Leclercs Führung?

Verstappen blieb in den ersten beiden Runden geduldig in Leclercs Windschatten. Ab Runde 3 war DRS freigegeben. Jetzt machte der Red-Bull-Pilot kurzen Prozess und ging gleich bei der allerersten Gelegenheit, am Beginn von Runde 4, in Führung. Der Geschwindigkeitsüberschuss auf Start und Ziel war so groß, dass er sich schon vor der Bremszone vor Leclerc einordnen konnte.

Nur zwei Runden später war dann, an gleicher Stelle, auch der zweite Red Bull an Leclerc vorbei. Leclerc hatte zu dem Zeitpunkt kein DRS mehr, weil ihn Verstappen bereits abgehängt hatte, und war damit gefundenes Fressen für den Sieger des F1-Sprint am Samstag. Perez hatte zwar etwas mehr Mühe als Verstappen, letztendlich war aber auch sein Manöver souverän.

Wer profitierte vom ersten Safety-Car?

Verstappen war gerade in Runde 10, als wegen eines Crashs von Nyck de Vries (AlphaTauri) Gelb aktiviert wurde. Red Bull reagierte prompt und holte Verstappen sofort an die Box. Tatsächlich schickte die Rennleitung das Safety-Car auf die Strecke; allerdings ließ sich Niels Wittich mit dieser Entscheidung so lang Zeit, dass Verstappen seinen Boxenstopp bereits absolviert hatte.

Das war die große Chance für seinen Verfolger, unter Safety-Car-Bedingungen einen zeitsparenden Reifenwechsel zu absolvieren. Das spülte Perez vor Leclerc in Führung. Verstappen war jetzt nur noch Dritter.

Mit ein wenig Wut im Bauch legte Verstappen in Runde 14 einen furiosen Safety-Car-Restart hin und ging gleich vor Kurve 3 an Leclerc vorbei. Ohne DRS.

Übrigens kam es beim Restart auch dahinter zu Positionsverschiebungen: Russell ("Das war ein beschissener Restart!") verbremste sich in Kurve 1 und musste vor Kurve 2 seinen sechsten Platz an Stroll abgeben. Und ein paar Meter weiter schnappte sich Alonso mit einem Überraschungsangriff vor Kurve 4 Sainz und war jetzt Vierter.

Warum gab es eine Untersuchung gegen Perez?

Als der Mexikaner während der Safety-Car-Phase an die Box kam und von dort aus wieder losfuhr, musste Leclerc, der bei Ferrari gerade reinkam, abbremsen. Eine haarige Situation, die von den Rennkommissaren notiert wurde. Letztendlich gab es dafür aber keine Strafe. Vielleicht auch, weil Leclerc die Szene am Boxenfunk nicht beanstandete.

Also musste es Verstappen auf der Strecke richten. Aber erstens ist Perez auf dem Stadtkurs in Baku traditionell eine Macht, und zweitens war Verstappen mit dem Handling seines Red Bull nicht zufrieden. Kurz vor Halbzeit beschwerte er sich am Boxenfunk über die Balance und die Motorbremse.

In Runde 32, er hatte jetzt mehr als zwei Sekunden Rückstand auf Perez, streifte Verstappen bei Kurve 15 die Mauer. Ein Zwischenfall, der ohne ernsthafte Konsequenzen blieb, der aber zeigte, wie sehr er pushen musste, um mit seinem Teamkollegen überhaupt mithalten zu können.

Verstappen blieb Perez noch einige Runden auf den Fersen. Irgendwann sah er jedoch ein, dass gegen den Mexikaner nichts auszurichten war, und begnügte sich mit Platz 2.

Warum fiel Hülkenberg aus den Top 10 raus?

Der Deutsche lag lang in den Punkterängen. Doch das war ein verzerrtes Bild. Er war genau wie Esteban Ocon (Alpine), den er über weite Strecken des Rennens in Sichtweite hatte, aus der Boxengasse gestartet. Als alle anderen während des Safety-Cars an die Box kamen, blieben Ocon und Hülkenberg draußen und wurden so auf P9/10 gespült.

Zufrieden mit dem Handling war Hülkenberg nicht. Schon zu Beginn des Rennens hatte er sich über "Slip" in den Kurven 4 und 12 beschwert, ebenso wie über Untersteuern in Kurve 3. "Schaut mal, ob ihr dagegen was unternehmen könnt", meinte Hülkenberg am Boxenfunk.

Kurz nach Halbzeit unterlief ihm dann ein Flüchtigkeitsfehler in Kurve 15, bei dem er die Mauer touchierte. Sein Renningenieur konnte daraufhin aber keinen abfallenden Reifendruck feststellen und gab Entwarnung.

Ocon und Hülkenberg hofften bis zum Schluss auf eine zweite Safety-Car-Phase, weil ihnen das die Chance gegeben hätte, "kostenreduziert" Reifen zu wechseln. Ein Poker, der Hülkenberg alles abverlangte: "Ich denke, wir müssen an die Box. Die Reifen sind tot", forderte er fünf Runden vor Schluss. Der Renningenieur legte aber sein Veto ein: "Bleib draußen. Die einzige Chance, die wir haben, ist ein Safety-Car oder eine rote Flagge."

Von da an wurde Hülkenberg nach hinten durchgereicht. Norris und Tsunoda zogen an ihm vorbei, später auch Oscar Piastri (McLaren) und Alexander Albon (Williams). Nach seinem Boxenstopp kam er als 17. und Vorletzter auf der Strecke ins Rennen zurück.

War es ein spannendes Rennen?

Nachdem das neue Wochenendformat am Freitag und Samstag jede Menge Action geboten hatte, haute der Rennsonntag keinen eingeschworenen Formel-1-Fan vom Hocker, was die Dramatik im Rennen betrifft. Oder, wie ein Kollege von uns in der Redaktion augenzwinkernd bemerkte: "Wollte die Formel 1 mit dem Sprint nicht jeden Tag Action bieten? Da haben sie wohl den Sonntag vergessen!"

Wie geht's nach Baku weiter?

Der Grand Prix von Aserbaidschan war die vierte von 23 Stationen des Formel-1-Kalenders 2023. Nach Baku gibt's aber keine Pause, sondern es geht bereits in einer Woche mit dem ersten von drei US-Grands-Prix in Miami weiter. Danach ist ein Wochenende rennfrei, ehe mit Imola-Monaco-Barcelona der erste Tripleheader der Saison auf dem Programm steht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.