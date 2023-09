Nach Stroll-Crash: Lando Norris fordert Änderung am Randstein

Lando Norris fordert nach dem Unfall von Lance Stroll im Qualifying zum Grand Prix von Singapur eine Änderung der Strecke im Bereich der Streckenbegrenzung im letzten Abschnitt des Stadtkurses. Stroll war am Samstag am Ausgang der letzten Kurve am Ende von Q1 in die Leitplanken gerast, nachdem er versucht hatte, einen Rutscher am Heck zu korrigieren, der durch das Überfahren des Randsteins verursacht worden war.

Norris, der direkt hinter Stroll war, als der Aston-Martin-Pilot wieder auf die Strecke zurückkehrte, ist der Meinung, dass die Eigenschaften des Randsteins mit der aktuellen Generation "Ground-Effect-Cars" nicht funktionieren. Er findet, dass er die Autos beim Überfahren destabilisiert werden und die Fahrer Angst vor den möglichen Folgen haben, wenn sie weiter Vollgas geben.

"Ich weiß nicht, ob sie die Strecke für das nächste Jahr nicht ein wenig verbessern können, denn sie hat eine kleine Senke oder ist einfach nicht glatt genug", sagt er. "Ich glaube, jeder hat ein bisschen Angst davor."

"Es gibt einige Fälle, in denen man, sobald man es tut, fast vom Gas gehen und die Runde abbrechen muss. Und wenn man versucht, auf dem Gas zu bleiben, passiert das, was Lance passiert ist. Aus Sicherheitsgründen glaube ich nicht, dass es die beste Ausfahrt ist und dem Standard entspricht, den es haben sollte. Aber ja, das wird etwas für das nächste Jahr sein."

Norris befand sich direkt hinter Stroll, als dieser abflog, und konnte eine Kollision mit dem Aston Martin, Trümmerteilen und einem abspringenden Rad gerade noch vermeiden, als er an dem Zwischenfall vorbeifuhr.

Im Rückblick auf die Ereignisse sagt Norris: "Ich kam vor der Gelbphase an, also habe ich es erst am Ausgang der Kurve gesehen. Man konnte den Rauch sehen, als ich um die Kurve kam, aber es war unmöglich zu wissen, was passierte."

"Er drehte sich immer noch und kam ziemlich weit zurück auf die Strecke, also bremste ich ziemlich schnell, weil ich nicht wusste, ob er noch weit kommen würde. Dann gab es eine Menge Trümmer und einen Reifen, also habe ich meinen Kopf vorsichtshalber ein wenig geduckt."

"Aber das Wichtigste war, dass er unverletzt rauskam. Das war ein heftiger, heftiger Unfall, und ich denke, wenn man dort einen Unfall hat, dann ist es ein ziemlich böser. Dass er so schnell wieder rauskam, war ein gutes Zeichen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.