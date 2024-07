Nach Treffen der Teamleitung: Sergio Perez bleibt bei Red Bull Racing!

Sergio Perez wird auch nach der Sommerpause Max Verstappens Teamkollege bei Red Bull bleiben, wie Motorsport-Total.com erfahren hat. Die Zukunft des Mexikaners bei Red Bull war eines der Themen, die am Montag bei einem Treffen der Teamleitung, darunter Teamchef Christian Horner und Berater Helmut Marko, besprochen wurden.

Obwohl es noch kein offizielles Ergebnis der Teambesprechung gibt, hat sich Horner nach Informationen des Motorsport Networks an die Mitarbeiter des Teams in der Fabrik in Milton Keynes gewandt und gesagt, dass Perez im Auto sitzen wird, wenn die Saison 2024 mit dem Großen Preis der Niederlande Ende August wieder aufgenommen wird.

An der Seite seines Teamkollegen Max Verstappen, der bisher sechs Siege errungen hat, war es für Perez bisher viel schwieriger, dem RB20 von Red Bull Leistung abzuringen. Und da Red Bulls Geschwindigkeitsvorteil schwindet, haben Perez' anhaltende Kämpfe seit Mai die Tür für McLaren geöffnet. Der Titelkampf ist nun voll im Gange, schließlich fehlen McLaren nur noch 42 Punkte.

Deutete Horner die Entscheidung bereits in Spa an?

Nach einem weiteren schwierigen Sonntag für Perez in Belgien, als er vom zweiten Startplatz auf den achten Rang zurückfiel, schienen seine Chancen auf einen Verbleib im Team zu schwinden, aber es macht den Eindruck, als ob der 34-Jährige nun einen Rettungsanker erhalten hat, um seine Form zu verbessern.

In einer Rede am Sonntagabend sagte Horner: "Was frustrierend ist, ist, dass niemand Checo kämpfen sehen will. Jeder möchte sehen, dass er Erfolg hat, denn es tut weh, ihn in der Situation zu sehen, in der er ist. Niemand will diese Entscheidung treffen, natürlich redet ihr jeden Tag darüber. Aber im Team wollen wir, dass er weitermacht."

"Dies ist das letzte Mal, dass ich über meine Zukunft spreche, und um es für alle klar zu machen, werde ich nicht mehr sprechen. Ich werde keine weiteren Fragen über die Zukunft beantworten."