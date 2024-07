Nach Tsunoda-Unfall: FIA ersetzt Grünstreifen am Hungaroring durch Kies

Die FIA hat einen Teil des Grünstreifens bei Kurve 5 des Hungarorings vor dem Grand Prix von Ungarn 2024 ausgetauscht, nachdem dieser zu Yuki Tsunodas Qualifying-Unfall beigetragen hatte. Der Racing-Bulls-Fahrer war in seiner letzten Runde in Q3 beim Verlassen der langen Rechtskurve verunfallt. Die linke Seite seines Autos prallte gegen die Leitplanken hinter dem Auslauf der Kurve, und Tsunoda zog sich dabei ein paar blaue Flecken zu.

Während Tsunoda am Ende von Q3 weit nach außen zog, war er aufgrund seiner Position auf dem Grünstreifen am rechten Rand der Auslaufzone anfällig für ein Problem, das an dieser Stelle der Strecke aufgetreten war.

"Der Mick Schumacher hat mir das erzählt, das wurde wohl schon im Fahrerbriefing erwähnt", sagt Racing-Bulls-CEO Peter Bayer gegenüber Motorsport-Total.com. "Da hat sich der Boden ein wenig abgesenkt, und da gibt es eine Welle, die wie ein 'Sausage-Kerb' gewirkt hat. Die hat er genau gefunden."

Nach einer Inspektion (bei der Bayer enthüllte, dass FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem "sein Team angewiesen hat, sich die Stelle genauer anzusehen") hat die FIA nun die letzten vier Meter des Grünstreifens ausheben und mit Kies auffüllen lassen.

Das bedeutet, dass ein Fahrer, der wie Tsunoda am Sonntag zu weit nach außen gerät, zwar immer noch auf die Begrenzung der Strecke trifft, aber nicht mehr so weit nach oben geschleudert wird, dass er auf die Leitplanken am Ausgang von Kurve 5 zufliegt.

In einer Erklärung der FIA zu den über Nacht durchgeführten Arbeiten heißt es: "Nach dem Zwischenfall von Yuki Tsunoda im Qualifying hat die FIA wie bei jedem Zwischenfall auf der Strecke alle verfügbaren Daten überprüft. Nach Rücksprache mit der Rennstrecke wurden über Nacht Änderungen vorgenommen, und die letzten vier Meter des Grünstreifens hinter der Ausfahrtkerb an Kurve 5 wurden durch Kies ersetzt."

Tsunoda qualifizierte sich schließlich als Zehnter und konnte sich aufgrund seines Unfalls nicht mehr verbessern, während sein Teamkollege Daniel Ricciardo in der letzten Minute, als Q3 wieder aufgenommen wurde, noch auf den neunten Platz vorrücken konnte.

"Beide waren in Q3, zum zweiten Mal in diesem Jahr", sagt Bayer über das Ergebnis. "Ganz ehrlich: Nach Barcelona, Spielberg und Silverstone tut das gut, wieder vorn mit dabei zu sein. Das Auto war hier richtig gut abgestimmt. Ich denke, für das Rennen ist hier ganz viel möglich."

Auf die Frage, ob die langsamere Streckenführung des Hungarorings den Racing Bulls nach den schwierigen Rennen seit der Einführung des problematischen Upgrades in Barcelona Auftrieb gibt, antwortet Bayer: "Die langsamen Kurven hier helfen uns."

"Daniels Auto zum Beispiel war komplett zurück auf Miami-Spec. Die hat ihm da schon richtig getaugt. Für ihn hat hier alles zusammengepasst. Die hohe Temperatur, der weiche Reifen und dann das Auto im Zustand von Miami, und auch unsere Stärke in langsamen Kurven, die sich hier bemerkbar gemacht hat."