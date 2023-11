Nach Verstappen-Aktion: FIA verbietet Überholen in der Boxenausfahrt

Die FIA hat auf die kuriose Aktion von Max Verstappen im Freien Training in Abu Dhabi (Formel 1 2023 live im Ticker) reagiert und Überholmanöver in der Boxenausfahrt verboten. Der Niederländer hatte sich am Freitag von Konkurrenten aufgehalten gefühlt und sich vor dem Tunnel an einigen Autos vorbeigequetscht.

Dabei geriet der Red-Bull-Pilot in Gefahr, in die Wand gedrückt zu werden, was als potenzielles Sicherheitsproblem angesehen werden kann. Um eine Wiederholung zu vermeiden, hat Renndirektor Niels Wittich daher ein solches Vorgehen für den Rest des Wochenendes untersagt.

Am Samstagmorgen wurde allen Teams eine überarbeitete Version der Event Notes übermittelt. Darin heißt es: "Überholen ist in der Boxenausfahrt verboten, es sei denn, ein Auto wird mit einem offensichtlichen Problem langsamer."

Am Freitag hatte Verstappen für Aufsehen gesorgt, als er sich in der Boxenausfahrt vor George Russell schob und dann kurz von Lewis Hamilton aufgehalten wurde, als er fast die Mauer streifte.

Nachdem er den führenden Mercedes überholt hatte, wurde er kurz von Pierre Gasly aufgehalten, bevor er auf dem Weg aus der Box an Alpine vorbeizog.

"Ich meine, sie müssen fahren", sagte Verstappen im Anschluss. "Sie fahren alle langsam und ich will raus, weil wir nicht viel Zeit haben, und sie fahren einfach in der Mitte weiter. Als ich dann überholen wollte, haben sie versucht, mich in die Mauer zu drücken. Also ja, ein bisschen dumm."

Das Überholen in der Boxengasse ist in letzter Zeit zu einem Gesprächsthema geworden, da die FIA versucht, das Problem mit dem Verkehr im Qualifying zu reduzieren.

Da die Fahrer nun gezwungen sind, eine maximale Rundenzeit für die Outlaps im Qualifying einzuhalten, versuchen sie nun, Lücken bei der Ausfahrt aus der Boxengasse zu schaffen - was zu weiteren Problemen führt.

In Brasilien erlaubte die FIA in diesem Jahr das Überholen in der Boxenausfahrt, um zu verhindern, dass sich die Autos gegenseitig blockieren, aber auch das führte zu Problemen, da die Fahrer dies nicht als die sicherste Lösung ansahen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.