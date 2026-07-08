Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Szafnauer: Silverstone eine wichtige Lektion für Kimi Antonelli

Formel 1
Szafnauer: Silverstone eine wichtige Lektion für Kimi Antonelli

Nach Verstappen-Crash: FIA nimmt rotierende Flügel unter die Lupe

Formel 1
Nach Verstappen-Crash: FIA nimmt rotierende Flügel unter die Lupe

Schafft die Formel 1 Kundenmotoren ab 2031 ab?

Formel 1
Schafft die Formel 1 Kundenmotoren ab 2031 ab?

Infos WEC 6h Sao Paulo 2026: Zeitplan, Livestream, TV, Starterliste

WEC
6h Sao Paulo
Infos WEC 6h Sao Paulo 2026: Zeitplan, Livestream, TV, Starterliste

Wird Phillip Island zum Golfplatz? Ex-Streckendesigner übt scharfe Kritik

MotoGP
Wird Phillip Island zum Golfplatz? Ex-Streckendesigner übt scharfe Kritik

Ferrari-Fauxpas: Falsche Flügeleinstellung bremst Hamilton in Silverstone

Formel 1
Ferrari-Fauxpas: Falsche Flügeleinstellung bremst Hamilton in Silverstone

George Russell: Emotionales Silverstone-Podium nach Aufholjagd

Formel 1
George Russell: Emotionales Silverstone-Podium nach Aufholjagd

KTM-Teams sehen fast gleich aus: Steiner will eigene Tech3-Identität

MotoGP
KTM-Teams sehen fast gleich aus: Steiner will eigene Tech3-Identität
Formel 1

Nach Verstappen-Crash: FIA nimmt rotierende Flügel unter die Lupe

Zwei heftige Abflüge von Max Verstappen haben die FIA auf den Plan gerufen - Der Automobilweltverband nimmt die rotierenden Heckflügel ins Visier

Ronald Vording
Ronald Vording
Veröffentlicht:
Nach Verstappen-Crash: FIA nimmt rotierende Flügel unter die Lupe

Die FIA schaut sich die Macarena-Flügel von Red Bull und Ferrari genau an

Foto: Sutton Images

Bislang sind Ferrari und Red Bull die einzigen Teams, die in der Formel-1-Saison 2026 mit rotierenden Heckflügeln an den Start gegangen sind; nun möchte der Automobil-Weltverband (FIA) lückenlos sicherstellen, dass hierbei sämtliche Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.

Nachdem Red Bull eine eigene Untersuchung zu Max Verstappens Unfall in Silverstone eingeleitet hat und Teamchef Laurent Mekies betonte, das Team werde "jeden Stein umdrehen", hat nun auch die FIA zusätzliche Informationen angefordert.

Motorsport.com hat erfahren, dass der Dachverband sowohl mit Ferrari als auch mit Red Bull bezüglich ihrer rotierenden Heckflügel Kontakt aufgenommen hat. Die Konstruktion ist seit ihrer Einführung in Miami als "Macarena-Flügel" bekannt.

Ferrari und Red Bull die Vorreiter

Ferrari war das erste Team, das bei den Wintertests in Bahrain einen rotierenden Heckflügel für die aktive Aerodynamik enthüllte, um den Luftwiderstand noch weiter zu reduzieren. Obwohl ursprünglich China als Renndebüt ins Auge gefasst worden war, entschied sich Ferrari letztlich dazu, das Design erst beim Grand Prix von Miami einzusetzen.

Der neue

Der neue "Macarena-Heckflügel" am Ferrari SF-26

Foto: Federico Manoni / NurPhoto via Getty Images

Red Bull zog in Florida mit einer eigenen Version nach, wobei Technikchef Pierre Wache betonte, dass man sich nicht von Ferrari habe inspirieren lassen. Tatsächlich entwickelte Red Bull bereits seit November 2025 ein eigenes Konzept, dessen Flügel sich in die entgegengesetzte Richtung zu dem von Ferrari dreht.

Der Heckflügel von Red Bull ist aggressiver gestaltet, was die Größe der aktiven aerodynamischen Öffnung angeht, und kann daher auf den Geraden eine größere Reduzierung des Luftwiderstands erzielen. Während Ferrari bislang keine technischen Probleme mit seinem Macarena-Flügel hatte, erlitt Red Bull am Auto von Verstappen bereits zwei Defekte.

Gefährlicher Crash von Verstappen

Das Team stellte klar, dass die Zwischenfälle in Spielberg und Silverstone durch zwei unterschiedliche Probleme verursacht wurden, wenngleich Verstappen die Gesamtsituation nach seinem Unfall am vergangenen Sonntag als "super gefährlich" bezeichnete.

Für die FIA sind beide Crashs Grund genug, weitere Klarheit von Ferrari und Red Bull einzufordern. Zum jetzigen Zeitpunkt zielt die Anfrage primär darauf ab, zusätzliche Informationen zu erhalten, um sicherzustellen, dass beide Teams im Betrieb des Systems alle Sicherheitsanforderungen vollumfänglich erfüllen.

Zu diesen Anforderungen gehört unter anderem die maximale Übergangszeit von 400 Millisekunden, innerhalb derer sich der Heckflügel schließen muss. Logischerweise bedeutet dieses Zeitlimit jedoch nicht automatisch, dass sich der Luftstrom sofort wieder vollständig angelegt hat.

Die FIA wird genau hinschauen

"Jede Verstellung des RW-Flaps darf nur durch die FIA-Standard-ECU gesteuert werden und muss eine maximale Übergangszeit zwischen den beiden festen Positionen aufweisen, die 400 Millisekunden nicht überschreitet. Gemessen wird ab dem Moment, in dem der Befehl zur Modusänderung von der FIA-Standard-ECU erteilt wird, bis der mit der FIA-Standard-ECU verbundene Positionssensor bestätigt, dass die befohlene feste Position erreicht wurde", heißt es im Technischen Reglement.

Das Hauptziel der FIA im aktuellen Stadium besteht darin, sich mit Ferrari und Red Bull auszutauschen und angesichts der jüngsten Vorfälle zu prüfen, ob beide Teams alle Auflagen komplett erfüllen.

Erst danach wird der Dachverband entscheiden, ob zusätzliche Reglements oder Kontrollen erforderlich sind - beispielsweise für den Fall, dass Red Bull zwar jede bestehende Vorgabe erfüllt hat, solche Vorfälle aber dennoch möglich sind.

Interne und externe Untersuchung

Im extremsten Szenario könnte die FIA beschließen, das Konzept für den Rest der Saison oder für 2027 zu verbieten. Dies ist jedoch nicht das Ziel der laufenden Untersuchung und steht im Moment nicht unmittelbar zur Debatte.

Red Bull hat bereits bestätigt, dass man analysieren wird, ob man in Spa-Francorchamps mit dem rotierenden Heckflügel an den Start gehen will. Unabhängig von der FIA-Anfrage kann sich Red Bull - besonders angesichts des wachsenden Frusts von Verstappen hinter den Kulissen - keinen weiteren Heckflügel-Defekt erlauben.

"Wir werden den gesamten Bereich überprüfen, um sicherzustellen, dass wir absolut keine Chance zulassen, dass so etwas noch einmal passiert", sagte Mekies am Sonntagabend. "Wir werden alles tun, was nötig ist, um auf der sicheren Seite zu sein."

McLaren will nachziehen

Die Überprüfung des rotierenden Heckflügel-Konzepts hat noch mehr an Bedeutung gewonnen, da weitere Formel-1-Teams eigene Versionen einführen. McLaren brachte in Österreich erstmals einen rotierenden Heckflügel an die Strecke, hielt das Design jedoch noch nicht für einsatzbereit - nicht einmal für ein Freies Training.

Das Team von Andrea Stella entschied sich wegen des Formatwechsels auch am Silverstone-Sprintwochenende gegen den Einsatz des neuen Heckflügels, deutete jedoch an, dass der Flügel in Spa sein Streckendebüt geben könnte.

Nach Informationen von Motorsport.com betrifft die aktuelle Anfrage der FIA ausschließlich Ferrari und Red Bull und erstreckt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf McLaren.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Schafft die Formel 1 Kundenmotoren ab 2031 ab?
Mehr von
Ronald Vording

Schwarze Katze gesucht: Verstappen glaubt nicht an Red-Bull-Comeback

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Schwarze Katze gesucht: Verstappen glaubt nicht an Red-Bull-Comeback

"Muss an allem arbeiten": Leclerc ohne Chance gegen Lewis Hamilton

Formel 1
Formel 1
Silverstone
"Muss an allem arbeiten": Leclerc ohne Chance gegen Lewis Hamilton

Erklärt: Wieso McLaren in Silverstone ohne Motoren-Upgrade fährt

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Erklärt: Wieso McLaren in Silverstone ohne Motoren-Upgrade fährt
Mehr von
Ferrari

Ferrari-Fauxpas: Falsche Flügeleinstellung bremst Hamilton in Silverstone

Formel 1
Formel 1
Ferrari-Fauxpas: Falsche Flügeleinstellung bremst Hamilton in Silverstone

Boxenstopp-Frust bei Lewis Hamilton: "Hätte es nicht getan"

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Boxenstopp-Frust bei Lewis Hamilton: "Hätte es nicht getan"

Formel-1-Titelkampf: Warum Ferrari jetzt alles auf Hamilton setzen muss

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Formel-1-Titelkampf: Warum Ferrari jetzt alles auf Hamilton setzen muss

Aktuelle News

Szafnauer: Silverstone eine wichtige Lektion für Kimi Antonelli

Formel 1
Szafnauer: Silverstone eine wichtige Lektion für Kimi Antonelli

Nach Verstappen-Crash: FIA nimmt rotierende Flügel unter die Lupe

Formel 1
Nach Verstappen-Crash: FIA nimmt rotierende Flügel unter die Lupe

Schafft die Formel 1 Kundenmotoren ab 2031 ab?

Formel 1
Schafft die Formel 1 Kundenmotoren ab 2031 ab?

Infos WEC 6h Sao Paulo 2026: Zeitplan, Livestream, TV, Starterliste

WEC
6h Sao Paulo
Infos WEC 6h Sao Paulo 2026: Zeitplan, Livestream, TV, Starterliste