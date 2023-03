Nach Verstappen-Kontroverse: FIA passt Regel für die Boxenausfahrt an

Audio-Player laden

Die FIA hat vor dem Saisonstart der Formel 1 in Bahrain noch einmal klargestellt, welche Regeln beim Überqueren der weißen Linie am Boxenausgang gelten werden. Man reagiert damit auf eine Kontroverse in Monaco im vergangenen Jahr, als die beiden Red-Bull-Piloten Max Verstappen und Sergio Perez von Ferrari protestiert worden waren.

Beide sollen bei feuchten Bedingungen auf die dort gelbe Linie gefahren sein, die Fahrer nicht überqueren dürfen, und so ihre Position verteidigt haben. Die FIA untersuchte die Angelegenheit, sprach aber beide Fahrer frei: Perez hatte die Linie nicht berührt, Verstappen schon, war aber mit seinem Rad nicht auf die andere Seite gefahren.

Daraufhin hatte es Diskussionen um das Wording des Reglements gegeben, was im Internationalen Sportkodex darauf hinweist, dass ein Fahrer die Linie am Boxenausgang nicht überfahren ("must not cross") darf.

"Überfahren" hieß nach Ansicht der Kommissare damals, dass Verstappen mit einem vollen Reifen außerhalb der Linie gewesen sein müsste. Das war allerdings nicht im Sinne der Fahrer, die damit einen Freifahrtschein bekamen, sich weit raustragen zu lassen, um eine Position verteidigen zu können. Für sie war das ein Sicherheitsbedenken.

Über den Winter hat sich die FIA mit der Situation beschäftigt und das Wording im Internationalen Sportkodex konkretisiert. Die Änderungen wurden in dieser Woche vom Motorsport-Weltrat angenommen und auch schon mit Fahrern und Teams kommuniziert.

Jetzt wird klargestellt, dass die Außenseite des Reifens als Grenze gilt, wie stark man die Linie überfahren darf: "Um Zweifel auszuschließen, bedeutet 'überqueren' ('cross'), dass die Außenseite eines Reifens nicht über die Außenseite der entsprechenden Linie auf der Strecke in Bezug auf die Boxengasse hinausgehen darf."

Gleiches gilt im Übrigen auch für die Boxeneinfahrt.

Rennleiter Niels Wittich hat zur Verdeutlichung auch noch einmal eine Illustration in den Event Notes vor dem Großen Preis von Bahrain veröffentlicht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.