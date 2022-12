Nach Vettel-Kritik: FIA verteidigt Vorteile der neuen F1-Regeln

Audio-Player laden

Sebastian Vettels Kritik, dass der Aufwand für die Überarbeitung der Formel-1-Regeln für 2022 die Vorteile nicht wert sei, ist bei der FIA auf wenig Verständnis gestoßen. Nikolas Tombazis, der als Technikchef an der Ausarbeitung der Regeln mitgewirkt hat, verweist vor allem auf die erzielten Verbesserungen.

"Ich denke, dass sich die Fähigkeit der Autos, einander zu folgen, verbessert hat, und ich denke, dass das in Kombination mit den Reifen geholfen hat", sagt er, angesprochen auf Vettels Kommentare. Der viermalige Weltmeister hatte Ende des Jahres angemerkt, dass die Fortschritte bei der Renntauglichkeit der neuen Autos nicht genug seien, um den Aufwand für die Regeländerung zu rechtfertigen.

"Wir folgen näher, aber wir haben weniger Luftwiderstand, also muss man näher dran sein, um auch überholen zu können", erklärte Vettel. "Und bei den Reifen war das große Ziel, besseres Racing zu ermöglichen, aber ich sehe keinen großen Unterschied."

"Ich will also nicht sagen, dass es gescheitert ist", so Vettel. "Aber es wurde sicherlich viel Aufwand betrieben, und es ist nicht alles dabei herausgekommen, um es mal so zu sagen."

FIA erwartet 2023 noch engere Rennen

Tombazis räumt in diesem Zusammenhang zwar ein: "Ein gutes Rennen erfordert natürlich auch, dass die Autos eng gegeneinander kämpfen, und in der zweiten Saisonhälfte war es nicht so eng. Natürlich gab es einen eindeutigen Sieger. Aber ich denke, dass es nächstes Jahr wieder viel enger zugehen wird."

"Die Fähigkeit der Autos, a) enge Rennen zu fahren und b) mehr mit den Reifen zu kämpfen und sie nicht zu überhitzen, wird zu einigen sehr guten Rennen führen", ist sich Tombazis sicher und schätzt auch die Rennen in diesem Jahr als "insgesamt recht spannend" ein.

"Ich glaube also nicht, dass es sich nicht gelohnt hat. Ich denke, der Zugewinn war angemessen. Aber ich kann bestätigen, es war ein großer Aufwand", so der Technikchef.

Während die Fahrer bestätigten, dass es für sie viel einfacher war, zu ihren Konkurrenten aufzuschließen, stellten sie auch fest, dass es nur ein kleines Fenster gab - etwa innerhalb einer Sekunde nach dem vorausfahrenden Auto - in dem die Luftverwirbelung zunahm.

"Trotzdem ist der Verlust durch Dirty Air, wenn man nah dran ist, von 50 Prozent auf etwa 25 Prozent gesunken. Das ist immer noch ein beträchtlicher Verlust, aber dann ist man schon im DRS und kann das teilweise kompensieren", erklärt der Technikchef weiter.

Tombazis sicher: Vor- überwiegen Nachteile

Ein Faktor, auf den Vettel anspielte, war die Tatsache, dass die Autos des Jahrgangs 2022 insgesamt einen geringeren Luftwiderstand hatten als ihre Vorgänger, sodass der Windschatteneffekt deutlich geringer war. Das Überholen auf den Geraden fiel deshalb schwerer, auch wenn die Autos näher beieinander fahren konnten.

Tombazis sagt, dass dieser Faktor untersucht worden sei, aber er glaubt dennoch, dass die neuen Regeln im Allgemeinen einen Vorteil brächten.

Dazu erklärt er: "Wenn man simuliert, dass zwei Autos im Abstand von einer Sekunde hintereinander herfahren, beträgt diese eine Sekunde auf der Geraden etwa 60 Meter und in der Kurve aufgrund der Geschwindigkeit nur 20 Meter. Der prozentuale Gewinn in der Kurve ist also immer noch viel größer als der Verlust auf der Geraden."

"Einige der Zweifler an diesem Ansatz sagten: 'Nun, man verliert den Windschatten', der in der Tat etwas kleiner ist. Aber wenn man tatsächlich simuliert, wie sehr sich das Auto, das eine Sekunde zurückliegt, dem vorderen Auto nähern kann, ist man mit diesem Effekt immer noch deutlich besser dran", so Tombazis.

