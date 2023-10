Nach viermal Platz zwei: McLaren mit "gemischten Gefühlen" in Austin

Das McLaren-Formel-1-Team hat in Austin seinen Lauf fortgesetzt. Mit einer Punkteausbeute von insgesamt 23 Zählern hat man Aston Martin für Platz vier in der Konstrukteurswertung überholt und liegt nun 80 Punkte hinter Ferrari. Dabei sah es zu Rennbeginn sogar aus, als hätte Lando Norris eine realistische Chance auf den Sieg, doch der Reifenverschleiß am McLaren war zu hoch.

"In gewisser Weise haben wir fast gemischte Gefühle", sagt Teamchef Andrea Stella nach dem Rennen. "Wir feiern hier einen Podiumsplatz, aber gleichzeitig sah es nach dem ersten Stint so aus, als könnten wir genug Tempo haben, um den Sieg zu holen."

"Ich möchte noch einmal bekräftigen, dass wir mit dem Podium sehr zufrieden sind, aber das ist sicherlich etwas, bei dem jeder nach der ersten Sekunde nach dem Rennen dachte: 'Schade, dass wir nicht gewonnen haben'. Ich denke, jeder ist sich bewusst, wie wichtig eine Reihe von Podiumsplätzen in dieser Saison ist, wenn man bedenkt, von wo wir gestartet sind."

"Aber mir gefällt auch die Entschlossenheit, mit der wir jetzt den nächsten Schritt suchen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir in dieser Saison keine Wunder bei der Entwicklung des Autos vollbringen können, um die Rundenzeit zu verbessern oder den Reifenabbau so zu optimieren, dass sich die Dinge grundlegend ändern, aber wir haben auch nicht erwartet, dass wir auf dieser Strecke eineinhalb Stints lang in Führung liegen würden."

McLaren: Brauchen Wunder, um Ferrari zu überholen

"Wir müssen einfach so weitermachen, wie wir es seit der Sommerpause getan haben", fügt McLaren-CEO Zak Brown hinzu. "Einfach weiter pushen. Das Auto ist gut. Und alles, was wir tun können, ist, weiter zu pushen und den Fahrern das Beste zu geben, was wir können, gute Boxenstopps zu machen und zu sehen, wo wir am Ende des Jahres stehen."

In den vergangenen drei Rennwochenenden konnte man 46 Punkte auf Ferrari in der WM aufholen, doch die restlichen vier Kurse in Mexiko, Brasilien, Las Vegas und Abu Dhabi gelten nicht gerade als McLaren-Strecken. Der MCL60 tut sich schwer in den langsamen Kurven, kann dafür aber in den ganz schnellen Kurven punkten. Von denen gibt es aber nicht mehr viele im Rennkalender.

Piastri hofft: In Mexiko bessere Chancen

Beim Rennwochenende in Austin konnte man mit Lando Norris den vierten zweiten Platz in Serie einfahren, dennoch reist man mit einem Punkt weniger als Ferrari ab, da Oscar Piastri über alle drei Tage zu kämpfen hatte. Der Australier schied im Rennen nach einem Kontakt mit Alpine-Pilot Esteban Ocon vorzeitig aus und konnte keine Punkte am gesamten Wochenende mitnehmen.

Doch Piastri ist sich sicher, dass er in Mexiko zurückschlagen kann, weil er als Rookie mit dem normalen Wochenendformat wieder mehr Fahrzeit vor den entscheidenden Sessions bekommt: "Es wird eine ganz neue Strecke für mich sein. Das wird also eine Erfahrung sein."

"Aber es geht zurück zu einem normalen Wochenende. Ich habe also viel mehr Zeit, um zu üben und hoffentlich ein paar aufeinanderfolgende Runden im Training zu fahren. Ich hoffe, dass es für mich ein bisschen strukturierter ist und ich mit einem etwas besseren Speed in das Qualifying und das Rennen gehen kann."

Auf die genauen Ambitionen in Mexiko angesprochen, meint er: "Ich denke, dass die Höhe und solche Dinge eine weitere Herausforderung darstellen. Und natürlich gibt es dort viel weniger Abtrieb. Ich weiß also nicht, ob uns das so sehr helfen wird. Und ich weiß auch nicht, ob die Strecke holprig oder glatt ist."

