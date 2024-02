Nach Vorwürfen: Treffen zwischen Red Bull und Horner am Freitag

Fliegt Red-Bull-Teamchef Christian Horner noch in dieser Woche raus? Bereits am Freitag will sich das Unternehmen mit dem Teamchef seines Formel-1-Rennstalls treffen, um über die Vorwürfe gegen den 50-Jährigen und das weitere Vorgehen zu sprechen, das berichtet das britische Nachrichtenportal Sky Sports News.

Horner geriet am Montag stark unter Beschuss, weil Vorwürfe gegen ihn aufkamen, die von "grenzüberschreitendem Verhalten" gegenüber einer Mitarbeiterin des Teams sprachen. Horner selbst dementierte die Anschuldigungen zunächst und war auch in seiner Rolle als Teamchef beim Treffen der Formel-1-Kommission in London vertreten.

Was Horner konkret vorgeworfen wird, darüber gibt es zumindest offiziell keine Informationen. Allerdings bestätigte Red Bull, dass intern eine Untersuchung gegen Horner läuft.

"Hinsichtlich der jüngsten Anschuldigungen wurde eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Sie wird von einem externen unabhängigen Ermittlungsanwalt durchgeführt und wird so schnell wie möglich abgeschlossen", heißt es auf Anfrage von Motorsport-Total.com in einer offiziellen Stellungnahme der Red Bull GmbH zum Thema.

Weitere Kommentare gibt es seitens des österreichischen Konzern nicht, auch Motorsportkonsulent Helmut Marko lässt auf Anfrage nur ausrichten: "Ich sage dazu gar nichts."

Hinter den Kulissen soll Horner bereits freundschaftlich zum Rücktritt geraten worden sein, was dieser jedoch abgelehnt haben soll. Eine Entscheidung darüber, wie es für ihn weitergeht, könnte demnach bereits am Freitag fallen.

Dann hätte die Formel 1 ihren dienstältesten Teamchef verloren. Horner leitet die Geschicke des Red-Bull-Teams seit ihrem Einstieg 2005 und geht damit 2024 in sein 20. Dienstjahr.

Die Formel-1-Welt blickt auf jeden Fall gespannt auf den Freitag, der große Auswirkungen auf das derzeit erfolgreichste Formel-1-Team haben könnte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.