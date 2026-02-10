Nach wenigen Tagen: Kimi Antonelli zerstört seinen neuen Dienstwagen

Schrecksekunde für Mercedes-Youngster Andrea Kimi Antonelli: Der 19-jährige Italiener war kurz vor seiner Abreise zum anstehenden Wintertest in Bahrain in einen Verkehrsunfall in seiner italienischen Heimat verwickelt. Mercedes bestätigte den Vorfall am Dienstag in einer offiziellen Stellungnahme.

"Am vergangenen Samstagabend war Kimi in der Nähe seines Hauses in San Marino in einen Verkehrsunfall verwickelt", heißt es darin. "Die Polizei wurde nach seinem Anruf zum Unfallort gerufen. Sein Fahrzeug war das einzige, das beteiligt war, und obwohl das Auto beschädigt wurde, blieb Kimi völlig unverletzt."

Der Unfall ereignete sich auf der Schnellstraße im Gebiet von Serravalle. Im Bericht der Verkehrspolizei wurde ein Aufprall auf die Leitplanke vermerkt, ohne dass andere Fahrzeuge beteiligt waren. In italienischen Presseberichten ist von einem Unfall mit "hoher Geschwindigkeit" die Rede, weil es Beschädigungen auf einer Länge von 144 Metern gab.

Wie die Polizei in einer offiziellen Erklärung mitteilte, prallte der Wagen zunächst gegen einen Mast am rechten Straßenrand, dann zweimal gegen die Mittelleitplanke und schließlich gegen eine niedrige Mauer auf der gegenüberliegenden Seite.

Kimi Antonelli zerstört seinen neuen Dienstwagen

Bitter: Antonelli verursachte den Unfall mit seinem neuen Dienstwagen, einem Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ in der streng limitierten Motorsport Collectors Edition. Der 19-jährige Formel-1-Pilot hatte die Schlüssel dazu erst vor wenigen Tagen erhalten.

Das Auto zeichnet sich durch einzigartige Details aus, wie etwa eine handbemalte Karosserie im Petronas-Look und hochentwickelte technische Features. Dazu zählen ein Aerodynamik-Set-up mit reduziertem Auftrieb und ein verbessertes Kühlsystem. Unter der Haube arbeitet ein 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8 mit 612 PS.

Mercedes schweigt zwar zu den offiziellen Preisen, doch der Wert dürfte deutlich über der 200.000-Euro-Marke liegen. Denn es gibt nur 200 Exemplare des seltenen Sportwagens, und nun offenbar noch ein Fahrzeug weniger. Man darf gespannt sein, wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff reagiert, wenn die Rechnung für die Reparatur ins Haus flattert ...