Nachgerechnet: So wird Red Bull schon in Singapur Weltmeister

Autor: Norman Fischer Red Bull kann am Wochenende in Singapur schon den ersten Weltmeistertitel der Formel-1-Saison 2023 perfekt machen. Zwar kann sich Max Verstappen noch nicht zum dritten Mal zum Weltmeister krönen, dafür könnte aber das Team schon sieben Rennen vor dem Ende die Konstrukteursmeisterschaft dingfest machen. Dass Red Bull den Teamtitel gewinnen wird, daran zweifelt angesichts der makellosen Siegbilanz niemand, fraglich ist nur der Zeitpunkt, ab wann die Konkurrenz rechnerisch keine Chance mehr haben wird. Und das könnte schon am Sonntag in Singapur der Fall sein. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit dafür nicht besonders hoch. Bei noch sieben ausstehenden Rennen, wovon drei Sprintevents sind, kann jedes Team nach Singapur noch 353 Punkte einfahren. Genau so viel Vorsprung benötigt Red Bull auch auf die Konkurrenz, die bei Punktegleichheit natürlich aufgrund der immensen Sieganzahl von Red Bull den Kürzeren ziehen würde. Aktuell haben die Bullen 310 Punkte Vorsprung auf Verfolger Mercedes. Das heißt: Holt man in Singapur 43 Punkte mehr als die Silberpfeile, dann ist Red Bull am Sonntag rein rechnerisch Weltmeister. Und die Rechnung dabei ist ganz einfach: Red Bull braucht auf dem Marina Bay Street Circuit auf jeden Fall einen Doppelsieg, um den Titel in dieser Woche zu holen. Denn die Positionen eins und zwei bringen genau jene 43 Punkte. Das heißt aber auch: Mercedes darf am Wochenende keinen einzigen Punkt holen. Alle anderen Teams wären dann rechnerisch ohnehin nicht mehr in der Verlosung. Holt Red Bull zudem noch den Bonuspunkt für die schnellste Runde, dann dürfte Mercedes maximal den zehnten Platz holen, um die Entscheidung herbeizuführen. Es wäre die schnellste Titelentscheidung in der Formel 1: Noch nie hat ein Team den Konstrukteurstitel bei noch sieben ausstehenden Rennen für sich entschieden. McLaren 1988 und Ferrari 2004 hatten damals bei noch fünf ausstehenden Rennen für die Entscheidung gesorgt. Verstappen kann in Singapur hingegen definitiv noch nicht seinen dritten Titel feiern. 145 Punkte hat er derzeit Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Perez. 206 Punkte Vorsprung bräuchte er nach Singapur, was selbst mit voller Punkteausbeute nicht möglich wäre. Allerdings könnte er Titel theoretisch wie im Vorjahr in Japan holen. Mit 180 Punkten Vorsprung müsste er aus Suzuka abreisen. Perez dürfte somit bei einer angenommenen Optimalleistung von Verstappen in den beiden Rennen nur 16 Punkte holen, damit der Niederländer in der kommenden Woche Weltmeister wird. Wahrscheinlicher ist, dass sich der Red-Bull-Pilot in Katar zum dritten Mal zum Weltmeister krönt. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.