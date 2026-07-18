Nächste Klatsche: George Russell verliert eine halbe Sekunde auf Kimi Antonelli

Mercedes-Pilot George Russell hat beim Qualifying zum Großen Preis von Belgien (Ergebnis) die nächste herbe Niederlage kassiert: Der 28-jährige Brite verlor mehr als eine halbe Sekunde auf seinen Teamkollegen Kimi Antonelli, der sich damit bereits seine sechste Poleposition in dieser Saison sicherte.

Doch Russell steht vor einem Rätsel. "Wir dachten, es liegt am Fahrstil und an der Technik, aber wir sind jetzt endlich zu dem Schluss gekommen, dass es das nicht ist", zeigt sich der Mercedes-Pilot gegenüber Sky UK enttäuscht. "Wir haben alles geändert."

Doch der Rückstand fällt weiterhin enorm aus. "Es waren vier Zehntel auf den Geraden in Q3, und es ist frustrierend, nach jeder Runde an diesem Wochenende einen Rückstand von zwei bis vier Zehnteln zu sehen", erklärt der Brite. "In FP2 gestern waren es sieben Zehntel. Das Team arbeitet so hart daran, zu verstehen, was es ist."

Bereits in Österreich und Silverstone war Russell teilweise deutlich langsamer als sein Teamkollege Antonelli. "Wir dachten, wir hätten das Problem gefunden", ergänzt der 28-Jährige, der immer wieder enttäuscht wird. "Wir durchlaufen immer wieder diesen Prozess: Wir glauben, es liegt daran - wir ändern es. Aber daran liegt es nicht."

George Russell steht erneut im Schatten seines Teamkollegen Foto: LAT Images

"Ich dachte, es läge am Fahrstil. Ehrlich gesagt bin ich mit dieser Einstellung ins Wochenende gegangen. Am Donnerstag sagte ich noch: 'Ich glaube, es liegt am Fahrstil. Ändern wir den Fahrstil.' Aber es liegt nicht am Fahrstil. Wie gesagt, das Team arbeitet mit Hochdruck daran, der Sache auf den Grund zu gehen."

George Russell mit älterem Motor im Nachteil?

Auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat keine klare Erklärung. "George verliert in den Kurven zweieinhalb Zehntel und verliert auf den Graden zweieinhalb Zehntel", analysiert der Österreicher bei Sky. "Und das ist so komplex mit den Power-Units, dass wir nicht genau erklären können, wo das Defizit auf den Graden herkommt."

Bereits im Freien Training am Freitag lag Russell wegen eines Problems deutlich hinter WM-Spitzenreiter Antonelli zurück. Eine Lösung haben die Silberpfeile bislang nicht gefunden. "Es kann sein, dass es ein älterer Motor ist gegenüber dem ganz Neuen von Kimi", meint Wolff. "Das ist eine Erklärung, aber wir müssen dem auf den Grund gehen."

Hinzu kommt allerdings, dass sich Antonelli derzeit in absoluter Topform befindet. "Kimi ist im Moment ganz frei, denkt nicht viel darüber nach wie er fährt und hat viel Selbstvertrauen", sagt der Mercedes-Teamchef. "Er ist einfach im Moment wirklich gut."

"Und beim George war es so, dass er halt immer wieder kleine Themen am Auto gehabt hat, für die er nichts dafür kann und das summiert sich dann. Und irgendwann einmal leidet auch das Fahren darunter, weil das natürlich in deinem Kopf ist, dass das am Auto ein Thema ist."

Toto Wolff: Russell "harmoniert nicht mit dem Auto"

Bei Antonelli gestaltet sich die Situation hingegen völlig anders. "Die erste Runde war daneben", berichtet Wolf vom ersten Qualifying-Versuch des jungen Italieners, doch "da macht er überhaupt keine Panik. Dann verstellen sie den Flügel um einen Grad und dann fliegt das Auto wieder."

Das Russell-Problem liegt derweil an einer anderen Stelle. "George leidet offensichtlich unter einem Mangel an Topspeed auf den Geraden", bestätigt der Mercedes-Teamchef. "Liegt es an der Antriebseinheit? Kimi hat einen brandneuen Motor, und das macht einen Unterschied."

Allerdings sieht Wolff auch bei Russell selbst noch Potenzial. "Einen Großteil davon hat er bereits gefunden, aber in einigen Kurven fehlen noch zwei bis zweieinhalb Zehntel" sagt Wolff. "Insgesamt hat er sich also gut zurückgekämpft, aber im Moment harmoniert er nicht mit dem Auto - das war schon an den letzten beiden Rennwochenenden so."

"Daran trägt er wahrscheinlich keine Schuld, aber wir müssen das einfach als Gesamtpaket in den Griff bekommen." Aufgrund der nachträglichen Strafversetzung gegen Lando Norris (McLaren) startet Russell am Sonntag immerhin von der dritten Position in das Rennen.

George Russell "fühlt sich zuversichtlich"

"Alles kann passieren", sagt der Brite, der offenbar dennoch keine allzu großen Hoffnungen hegt. "Die Wahrheit ist: Gegen meinen Teamkollegen zu kämpfen, der ein unglaublicher Fahrer ist und momentan einen so großartigen Job macht, ist selbst unter den besten Umständen eine große Herausforderung."

"Im direkten Duell fühle ich mich zuversichtlich. Ich kann es schaffen", meint der aktuelle WM-Zweite zwar, "aber wenn es sich so anfühlt, als würdest du mit einer Hand hinter deinem Rücken kämpfen, ist das eine Herausforderung. Wir hatten das Problem in Silverstone und sind am Ende als Zweiter auf dem Podium gelandet."

"Ich werde morgen versuchen, den Schmerz dieses Problems auszuhalten, und hoffe auf ein großartiges Ergebnis", weiß Russell, dass ihm ein schwieriges Rennen bevorsteht. "Ich weiß nicht, wie die Lösung aussieht, aber ich hoffe sehr, dass wir sie vor Budapest finden."