Daniel Ricciardo zurück bei AlphaTauri, aber: Liam Lawson fährt Singapur

Daniel Ricciardo wird auch das Formel-1-Rennen in Singapur an diesem Wochenende verpassen, das steht mittlerweile fest. Stattdessen wird Liam Lawson sein drittes Grand-Prix-Wochenende für AlphaTauri bestreiten.

Bislang hatte es kein offizielles Wort darüber gegeben, ob Ricciardo nach dem Bruch eines Mittelhandknochens fit für das Rennen in Singapur sein würde, nachdem er schon Zandvoort und Monza auslassen musste. Zwar hatte Red-Bull-Teamchef Christian Horner in Monza angedeutet, dass es bis Katar dauern könnte, doch eine konkrete Aussage gab es nicht.

Ricciardo wird an diesem Wochenende vor Ort sein, das aber "nur aus technischen Gründen", wie sein AlphaTauri-Team mitteilt. Der Australier wird dem Team regulär beiwohnen, aber nicht für Medien- und PR-Aktivitäten zur Verfügung stehen, die für die Fahrer Pflicht sind.

Ob er am folgenden Wochenende in Japan fahren wird, darüber ist noch nichts bekannt.

Das gibt eine weitere Chance für Lawson, der in der Singapur-Vorschau des Teams zu Wort kommt und damit auch fahren darf. "Ich weiß, dass es ein physisch sehr hartes Rennen ist, und wenn man in dieser Situation in die Formel 1 geworfen wird, ist es selbst mit allem Training der Welt eine schwierige Umstellung", sagt Lawson mit Blick auf das Wochenende.

"Die größte Umstellung wird natürlich sein, mich an die Strecke zu gewöhnen, denn ich bin sie bisher nur im Simulator gefahren, und Stadtkurse sind wahrscheinlich am schwierigsten zu reproduzieren. Sie erfordern Vertrauen, und wenn man neu auf der Strecke ist, oder sogar in meiner Situation, da ich neu in der Formel 1 bin, ist es ziemlich schwierig, dieses Vertrauen zu Beginn des Wochenendes zu haben."

Für ihn ist daher die Devise, so viele Runden wie möglich zu fahren, um sich an die Strecke zu gewöhnen. "Generell mag ich Stadtkurse, zum Beispiel liebe ich Monaco, also erwarte ich, dass ich auch Singapur genießen werde", sagt der Neuseeländer.

Für seinen Auftritt in Monza hatte Lawson zuletzt eine Menge Lob erhalten. Als Zwölfter war er im Qualifying nah dran an seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda, und mit Platz elf im Rennen hätte es sogar fast für die ersten Punkte gereicht.

"Ich würde sagen, Monza war ziemlich erfolgreich, auch wenn es enttäuschend war, so knapp hinter den Punkterängen ins Ziel zu kommen", meint er. "Ich denke, wenn ich einen besseren Start gehabt hätte, wären die Dinge vielleicht anders gelaufen, aber das ist etwas, aus dem ich lernen werde, und ich freue mich einfach auf die Zukunft."

Zumindest habe er sich in Monza schon deutlich wohler gefühlt als in Zandvoort, wo er unter schwierigsten Bedingungen ins kalte Wasser geworfen wurde. "Wenn man sich in diesen Autos wohler fühlt, kann das einen großen Unterschied ausmachen", weiß er.

"Nachdem ich jetzt zwei Rennen gefahren bin, verstehe ich auch die Unterschiede zwischen den Reifenmischungen besser, was sehr wichtig ist."

