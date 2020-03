Nächster Junior kehrt zurück: Sergio Sette Camara wird Red-Bull-Ersatzpilot

Bei Red Bull hat es mittlerweile Tradition, dass man ehemalige Junioren zurückholt. Prominente Beispiele sind Brendon Hartley, Daniil Kwjat und natürlich Alexander Albon. Alle verließen die Red-Bull-Familie zwischenzeitlich, kehrten später aber zurück. So geht es nun auch Sergio Sette Camara. Nachdem er das Red-Bull-Juniorteam vor drei Jahren verlassen musste, ist er nun wieder da.

Der Brasilianer wird 2020 offizieller Test- und Ersatzfahrer bei den Bullen. In dieser Funktion wird er nicht nur Red Bull sondern auch Schwesterteam AlphaTauri zur Verfügung stehen. Er teilt sich diese Aufgabe mit Sebastien Buemi und wird zudem auch Arbeit im Simulator absolvieren. "Ich verfolge die Formel 1, seit ich fünf Jahre alt war", verrät Camara, der sich "extrem" auf seine neue Aufgabe freut.

In den vergangenen drei Jahren ging der mittlerweile 21-Jährige jeweils in der Formel 2 an den Start. In diesem Zeitraum konnte er drei Siege feiern, sein bestes Endergebnis holte er im vergangenen Jahr als Vierter. Mit seinem Teamkollegen Nicholas Latifi gewann er für DAMS dabei außerdem die Teamwertung. Zudem war er 2019 als Testpilot bei McLaren tätig.

Mit Bildmaterial von LAT.