Nächster langer Vertrag: Formel 1 fünf weitere Jahre in Suzuka

Die Formel 1 hat eine der ikonischsten Strecken im Kalender langfristig an sich gebunden und den auslaufenden Vertrag von Suzuka um fünf Jahre verlängert. Der bei Fans und Fahrern gleichermaßen beliebte Kurs wird damit mindestens bis 2029 Teil der Königsklasse sein

"Suzuka ist eine besondere Strecke und Teil des Gefüges des Sports, daher freue ich mich, dass die Formel 1 dort bis mindestens 2029 weiterfahren wird", erklärt Formel-1-Boss Stefano Domenicali.

"Unsere Fans in Japan umarmen die Formel 1 mit einer einzigartigen Leidenschaft, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Promoter, um den Fans in den kommenden Jahren das Erlebnis zu bieten, das sie verdienen", so der Italiener.

Zuletzt hatte es Gerüchte über ein neues Stadtrennen in Osaka gegeben, das den Platz von Suzuka einnehmen könnte. Pläne darüber wurden in der vergangenen Woche bestätigt, doch nun hat Suzuka zumindest seine eigene Zukunft für die kommenden Jahre geklärt.

"Ich freue mich, dass wir den Großen Preis von Japan der Formel 1 ab 2025 weiterhin auf dem Suzuka Circuit ausrichten können", sagt Tsuyoshi Saito, Präsident und Representative Director der Honda Mobilityland Corporation, den Betreibern der Rennstrecke. "Ich möchte Herrn Stefano Domenicali und anderen Mitgliedern der Formel 1 unsere aufrichtige Dankbarkeit aussprechen."

"Wir sind bestrebt, eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, und bereiten uns derzeit darauf vor, viele Fans zum Großen Preis von Japan 2024 zu begrüßen, der zum ersten Mal in der Frühjahrssaison stattfinden wird."

"Wir werden weiterhin mit den lokalen Gemeinden und Regierungsbehörden, einschließlich der Präfektur Mie und der Stadt Suzuka, zusammenarbeiten, damit Suzuka weiterhin von Fans in aller Welt geliebt wird und zum Wohlstand der Motorsportkultur und der industriellen Entwicklung beitragen kann."

Suzuka gehört seit 1987 fest zum Formel-1-Kalender und musste nur 2007 und 2008 (Wechsel nach Fuji) sowie 2020 und 2021 (Corona-Pause) aussetzen. In diesem Jahr rückt das Rennen überraschend in den Frühjahr, um den Reisekalender der Meisterschaft zu optimieren.

Zwischen Australien und China findet der Japan-Grand-Prix nun bereits am 7. April als viertes Saisonrennen statt.

"Da wir uns darauf vorbereiten, in dieser Saison früher als üblich nach Japan zurückzukehren, möchte ich dem Promoter und dem Team von Honda MobilityLand meinen großen Dank dafür aussprechen, dass sie unsere Bemühungen um eine stärkere Rationalisierung des Kalenders unterstützen, um den Sport nachhaltiger zu gestalten", so Domenicali.

Somit ist Silverstone das einzige Rennen im aktuellen Kalender, dessen Vertrag 2024 ausläuft - alle anderen Grands Prix sind bereits auch für 2025 fest verankert. Zehn Strecken besitzen sogar einen noch längeren Vertrag als Suzuka und sind damit bis mindestens 2030 an die Formel 1 gebunden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.