Nächster Red-Bull-Abgang: Will Courtenay wird McLaren-Sportdirektor

Und wieder ein Abgang bei Red Bull: McLaren hat am Dienstag bekanntgegeben, Will Courtenay als neuen Sportdirektor verpflichtet zu haben. Bislang hat dieser mehr als 20 Jahre lang in verschiedenen Rollen in Milton Keynes gearbeitet.

Courtenay kam 2003 als Systemingenieur zum damaligen Jaguar-Team und blieb dem Rennstall treu, nachdem dieser von Red Bull übernommen wurde. Seit 2010 und bis heute ist er dort als Verantwortlicher für die Rennstrategie ("Head of Race Strategy") tätig.

Nun wechselt er als Sportdirektor zu McLaren, wo er an Renndirektor Randeep Singh berichten wird. Von McLaren heißt es dazu in einer Pressemitteilung: "Wills Fachwissen wird den sportlichen Betrieb des Teams weiter vertiefen und dazu beitragen, die Leistung des Rennteams zu steigern."

Teamchef Andrea Stella erklärt: "Wir freuen uns sehr, Will bei McLaren willkommen zu heißen. Seine Erfahrung, Professionalität und Leidenschaft für den Motorsport machen ihn zum idealen Kandidaten für die Leitung unserer Formel-1-Sportabteilung."

"Wir treten jetzt in eine wichtige Phase unserer Reise als Team ein und sind zuversichtlich, dass er eine großartige Ergänzung für unser starkes Führungsteam sein wird, wenn wir weiterhin um Siege und Meisterschaften kämpfen wollen", so Stella.

Für Red Bull ist Courtenay ein weiterer namhafter Abgang. Bereits seit einiger Zeit steht fest, dass Adrian Newey (Aston Martin) und Jonathan Wheatley (Audi) das Team ebenfalls verlassen werden, um jeweils eine neue Herausforderung in der Formel 1 anzunehmen.

Noch ist offen, wann genau Courtenay sich McLaren anschließen wird. Er hat in Milton Keynes noch einen Vertrag bis Mitte 2026 und soll diesen laut einem Sprecher des Teams auch erfüllen.

So heißt es: "Nach einer langen und erfolgreichen Zeit, in der er dem Team seit den Jaguar-Tagen angehörte, sind wir traurig, ihn gehen zu sehen, aber wir wünschen ihm alles Gute für diesen Schritt. Will wird weiterhin Teil des Teams sein und seinen Vertrag bis Mitte 2026 erfüllen."