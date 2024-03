Nächster Vorwurf: Wollte FIA-Präsident Sulayem den Las-Vegas-GP verhindern?

Nach der angeblichen Einflussnahme auf das Rennergebnis in Saudi-Arabien 2023 sind gegen den FIA-Präsidenten Mohammed bin Sulayem weitere Vorwürfe erhoben worden. Diesmal soll er darauf gedrängt haben, die Formel-1-Strecke in Las Vegas nicht zu zertifizieren, berichtet die BBC.

Dem BBC-Bericht zufolge behauptet ein Informant, dass "auf Geheiß des FIA-Präsidenten" angewiesen worden sei, die Straßenrennstrecke vor dem Eröffnungs-Grand-Prix in Las Vegas im November vergangenen Jahres nicht zu homologieren.

Diese Behauptung findet sich in einem Bericht des Compliance-Beauftragten der FIA an die Ethikkommission, der der BBC vorliegen soll.

Aufgrund "laufender Bauarbeiten des lokalen Veranstalters" hatte sich die Abnahme der Strecke damals verzögert. Laut dem Informanten sollten die Inspektoren vor Ort auf Anweisung von Sulayem Probleme mit der Rennstrecke finden, sodass sie sich nicht als sicher einstufen lässt. Es wurden jedoch keine Probleme gefunden.

Diese Anschuldigung scheint im Widerspruch zu Sulayems Aussagen zu stehen, dass er die Homologation der neuen Strecke unterstützt habe und die Beziehung zwischen der FIA und dem Formel-1-Management viel stärker sei als zur Zeit von Jean Todt.

Für die Formel 1 handelt es sich beim Grand Prix von Las Vegas um ein Prestigeprojekt, da sie erstmals selbst als Promoter fungiert.

In einem Gespräch mit GP Racing sagte bin Sulayem damals über den Las-Vegas-Grand-Prix: "Der Präsident der FIA ist derjenige, der die Homologation für die neue Strecke, oder für alle Strecken, unterzeichnet. Und ich habe sie unterstützt."

"Ich hätte Nein sagen können, (weil sie nicht rechtzeitig für die Inspektion fertig war; Anm. d. R.). Aber sobald mein Team sagte, dass es sicher sei ... weil ich ein Fahrer bin, liegt mir das Wohl der Fahrer und der Menschen um sie herum, unseres Personals und der Streckenposten am Herzen. Ich habe es also unterstützt."

"Es war eine große Sache. Hätte ich nein gesagt, wäre das für die Formel 1 katastrophal gewesen. Es wäre legal gewesen. Aber ich bin vorsichtig, weil ich den Sport liebe."

"Letzten Endes sitzen wir im selben Boot. Wir haben vielleicht unterschiedliche Missionen. Aber wir sitzen im selben Boot. Wir dürfen den Sport nicht untergehen lassen."

Vom selben Informanten, der Sulayem in Bezug auf Las Vegas beschuldigt, wurde auch der Vorwurf erhoben, er habe versucht, die wurde Rennkommissare beim Saudi-Arabien-Rennen 2023 dazu zu bringen, eine Strafe gegen Fernando Alonso zu kippen.

UPDATE Dienstag, 19:45 Uhr MEZ: Am Dienstagabend wurde dazu seitens der FIA folgendes Statement herausgegeben: "Die FIA bestätigt, dass der Compliance-Beauftragte einen Bericht erhalten hat, in dem mögliche Anschuldigungen gegen bestimmte Mitglieder ihrer Leitungsgremien aufgeführt sind. Wie es in solchen Angelegenheiten üblich ist, prüft die Compliance-Abteilung diese Bedenken um sicherzustellen, dass ein ordnungsgemäßer Prozess genauestens eingehalten wird."

